Голова ПА НАТО сумнівається у конкретних кроках Байдена щодо швидкого вступу України у блок

Президент США сконцентрований на пріоритетах, зокрема “завершенні насильства, що його здійснюють росіяни на українських територіях”.

Конкретні дії президента США Джо Байдена щодо вступу України до блоку НАТО до кінця його президентського терміну без консультацій з партнерами є неможливими.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив голова Парламентської асамблеї НАТО, американський конгресмен Джеррі Конноллі.

“Я, звичайно, думаю, що президент Байден із симпатією поставився – і ставиться – щодо українських устремлінь, включно з членством в НАТО. І він би мав позитивне ставлення до цього. Але чи вдасться він до конкретних дій без консультацій з іншими союзниками по НАТО – це було б неможливим. І знову ж таки – він сфокусований на пріоритетах”, ‒ заявив він.

Конноллі додав, що найпершим пріоритетом є “завершення насильства, що його здійснюють росіяни на українських територіях”.

“Давайте не втрачати фокусу уваги на цій пріоритетній цілі. Підтримка президента Зеленського, підтримка української армії, українського народу, щоб виграти цю боротьбу. І з моєї точки зору, це має бути ціла, уся Україна – зі сходом України, півднем України і Кримом”, ‒ заявив голова ПА НАТО.