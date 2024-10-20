Голова ПА НАТО сумнівається у конкретних кроках Байдена щодо швидкого вступу України у блок

Конкретні дії президента США Джо Байдена щодо вступу України до блоку НАТО до кінця його президентського терміну без консультацій з партнерами є неможливими.
Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив голова Парламентської асамблеї НАТО, американський конгресмен Джеррі Конноллі.
“Я, звичайно, думаю, що президент Байден із симпатією поставився – і ставиться – щодо українських устремлінь, включно з членством в НАТО. І він би мав позитивне ставлення до цього. Але чи вдасться він до конкретних дій без консультацій з іншими союзниками по НАТО – це було б неможливим. І знову ж таки – він сфокусований на пріоритетах”, ‒ заявив він.
Конноллі додав, що найпершим пріоритетом є “завершення насильства, що його здійснюють росіяни на українських територіях”.
“Давайте не втрачати фокусу уваги на цій пріоритетній цілі. Підтримка президента Зеленського, підтримка української армії, українського народу, щоб виграти цю боротьбу. І з моєї точки зору, це має бути ціла, уся Україна – зі сходом України, півднем України і Кримом”, ‒ заявив голова ПА НАТО.
- Раніше видання Le Monde писало, що США більше не заперечують проти запрошення України до НАТО. Зміна позиції Штатів надалі може вплинути й на думку Берліну.
- На зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі 17 жовтня Марк Рютте сказав, що Україна в майбутньому приєднається до НАТО і стане 33-м або 34-м членом Альянсу.
- Вступ до цієї організації для нашої держави є пунктом у плані перемоги, який президент України Володимир Зеленський презентував партнерам.