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Голова ПА НАТО сумнівається у конкретних кроках Байдена щодо швидкого вступу України у блок

Президент США сконцентрований на пріоритетах, зокрема “завершенні насильства, що його здійснюють росіяни на українських територіях”.

Голова ПА НАТО сумнівається у конкретних кроках Байдена щодо швидкого вступу України у блок
Джо Байден
Фото: EPA/UPG

Конкретні дії президента США Джо Байдена щодо вступу України до блоку НАТО до кінця його президентського терміну без консультацій з партнерами є неможливими.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив голова Парламентської асамблеї НАТО, американський конгресмен Джеррі Конноллі.

“Я, звичайно, думаю, що президент Байден із симпатією поставився – і ставиться – щодо українських устремлінь, включно з членством в НАТО. І він би мав позитивне ставлення до цього. Але чи вдасться він до конкретних дій без консультацій з іншими союзниками по НАТО – це було б неможливим. І знову ж таки – він сфокусований на пріоритетах”, ‒ заявив він.

Конноллі додав, що найпершим пріоритетом є “завершення насильства, що його здійснюють росіяни на українських територіях”.

“Давайте не втрачати фокусу уваги на цій пріоритетній цілі. Підтримка президента Зеленського, підтримка української армії, українського народу, щоб виграти цю боротьбу. І з моєї точки зору, це має бути ціла, уся Україна – зі сходом України, півднем України і Кримом”, ‒ заявив голова ПА НАТО.

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  • Раніше видання Le Monde писало, що США більше не заперечують проти запрошення України до НАТО. Зміна позиції Штатів надалі може вплинути й на думку Берліну.
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  • Вступ до цієї організації для нашої держави є пунктом у плані перемоги, який президент України Володимир Зеленський презентував партнерам.
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