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Росія для патрулювання у Чорному і Азовському морях використовує весь свій авіапарк, ‒ Плетенчук

Авіація залучена максимально: від гвинтових доволі повільних літаків до фронтових бомбардувальників.

Росія для патрулювання у Чорному і Азовському морях використовує весь свій авіапарк, ‒ Плетенчук
Дмитро Плетенчук
Фото: Facebook/Дмитро Плетенчук

Росія використовує для патрулювання у Чорному і Азовському морях і збереження “рештків” свого флоту всі зразки авіатехніки.

Про це в телеефірі заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, повідомляє Радіо Свобода.

“Вони патрулюють західну частину узбережжя півострова Крим і, звісно, південного із застосуванням гелікоптерів протидронової боротьби. Тобто авіація залучена максимально, можна побачити весь наявний авіапарк – від гвинтових доволі повільних літаків до фронтових бомбардувальників”, ‒ сказав речник.

За словами Плетенчука, росіяни таким чином намагаються убезпечити рештки свого флоту, який залишається у пунктах базування, від можливих дронових атак, а також здійснюють оборону Кримського мосту.

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