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Плетенчук: російський флот втратив можливість впливати на перебіг бойових дій в Україні

Слабкість російського флоту підтверджують реальні бойові дії в Україні.

Плетенчук: російський флот втратив можливість впливати на перебіг бойових дій в Україні
Дмитро Плетенчук
Фото: Facebook/Дмитро Плетенчук

Російський флот вже не може впливати на перебіг бойових дій в Україні. Росіяни не можуть дати раду тим одиницям, які залишилися у Чорному морі.

Про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, пише Радіо Свобода. 

"Більш професійно на це питання можуть відповісти колеги з розвідки. Я можу зазначити, що який би там не був ступінь готовності та кількість одиниць, – вплинути на перебіг бойових дій на нашому театрі це фактично не може. Навіть незважаючи, що деякі одиниці (росіяни) могли б перекинути внутрішніми водами, вони цього робити не будуть, тому що не можуть дати раду навіть тим одиницям, які в них залишаються в Чорному морі, який фактично паралізований в азово-чорноморському регіоні", — каже речник ВМС.

Плетенчук додає, що в акваторії Середземномор’я росіяни так само залишаються заблоковані. Слабкість російського флоту підтверджують реальні бойові дії в Україні.

За словами Плетенчука, Росія вважає себе "потужною морською державою", проте вона все одно технологічно відстає від країн НАТО.

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