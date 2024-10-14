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У Криму росіяни знову затримали свідка Єгови

Чоловіка звинувачують в організації діяльності забороненої релігійної організації.

У Криму росіяни знову затримали свідка Єгови
Ілюстративне фото

В окупованому Криму російські силовики затримали члена релігійної організації "Свідки Єгови".

Про це повідомляє "Крим. Реалії" із посиланням на російське управління Слідчого комітету.

За версією слідства, 53-річний житель Керчі нібито проводив збори районного осередку цієї релігійної організації та зберігав удома заборонену літературу.

Ім'я та прізвище затриманого не називають, його публічні коментарі щодо цієї ситуації відсутні. 

На даний момент чоловіку висунули обвинувачення в організації діяльності забороненої релігійної організації (ч. 1 ст. 282.2 КК РФ). Санкція цієї статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Раніше уповноважений Верховної Ради Дмитро Лубінець повідомляв, що Росія порушила проти кримчан понад 100 кримінальних справ за релігійною ознакою. 

Свідки Єгови" - міжнародна організація, яку нерідко зараховують до сект. "Британська енциклопедія" визначає "Свідків Єгови" як прихильників мілленаристської секти (вірування, що Ісус Христос і християни будуть правити світом упродовж тисячі років).

 

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