Прокуратура: чотирьом колаборантам з Донеччини оголосили про підозру

Чотирьом зрадникам, обранцям так званої "народної ради" терористичної організації "ДНР", які підтримують злочини окупантів на Донеччині, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє прокуратура Донецької області.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури 4 громадянам заочно повідомлено про підозру в колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

"У травні та серпні 2023 року жителі м. Донецьк, м. Зугрес та м. Макіївка зареєструвались кандидатами у так звані депутати "народної ради днр". Вони балотувались до фейкового органу від правлячої в державі-агресорі партії "єдина росія", — ідеться у повідомленні прокуратури.

У вересні, отримавши за результатами нелегітимних виборів "депутатські мандати", двоє з них посіли місця "заступників голів комітетів з питань агропромислового комплексу і земельних відносин", "конституційного законодавства, державного будівництва й місцевого самоврядування". Ще двоє вирішили "опікуватись" молодіжною політикою, патріотичним вихованням та підтримкою учасників "сво".

Діяльність колаборантів спрямована на утвердження російської влади в регіоні. Вони беруть участь у засіданнях, голосують за прийняття нікчемних законів і сприяють "інтеграції" захопленої території Донеччини до РФ. Під час зустрічей з населенням виправдовують дії Кремля щодо повномасштабного вторгнення на українську землю.

"У липні 2024 року одного із підозрюваних вже заочно засуджено за злочини проти нашої держави до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на 15 років та конфіскацією майна", — інформують у відомстві.

Всі четверо зрадників наразі перебувають у розшуку.