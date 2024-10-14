У Києві повідомили про підозру посадовиці КП ШЕУ за закупівлю дорожньої солі зі збитками 11 млн гривень

Поставлена сіль – це не сіль вищого гатунку, як це вказано у документах, а сіль другого класу.

Уповноважена особі з питань проведення закупівель КП "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району м. Києва" отримала підозру у неналежному виконанні своїх службових обов‘язків, що спричинило збитки на понад 11 млн грн.

Про це повідомила пресслужба прокуратури.

Встановлено, що в листопаді 2023 комунальне підприємство та приватна організація уклали договір на поставку дорожньої солі на суму понад 11 млн грн. Однак, дослідження встановили, що поставлена сіль – це не сіль вищого гатунку, як це вказано у документах, а сіль другого класу.

"За даними слідства, посадовиця при розробленні та затвердженні тендерної документації не врахувала відповідне ДСТУ на дорожню сіль, що призвело до поставлення продукції невідповідної якості на суму понад 11 млн грн", – зазначили в прокуратурі.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.