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Головне за ніч та ранок понеділка, 14 жовтня: 161 боєзіткнення, удар по Херсону, парламентські вибори в Литві

161 бойове зіткнення, бої на Курахівському та Покровському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли. 

Головне за ніч та ранок понеділка, 14 жовтня: 161 боєзіткнення, удар по Херсону, парламентські вибори в Литві
Наслідки обстрілу Донеччини
Фото: Нацполіція

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби зафіксовано 161 бойове зіткнення.

Найактивніше ворог наступав на Курахівському напрямку.

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 11 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили пункт управління та ще один інший важливий об’єкт ворога.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 25 ворожих штурмових дій в районах населених пунктів Сухий Яр, Лисівка, Промінь та Селидове.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбивали 39 атак противника біля Желанного Другого, Кремінної Балки, Ізмайлівки, Новоселидівки, Курахівки, Гірника, Максимільянівки, Костянтинівки та Катеринівки.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 14 жовтня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу захисники ліквідували 1260 російських окупантів. Від початку вторгнення втрати противника склали близько 670 190 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

У ніч на 14 жовтня, близько 3.00, російські окупаційні війська завдали масованого удару по північній частині Херсона, повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Росіяни поцілили зокрема в одне з поштових відділень.

Згоріло 2 автівки. Зафіксували до 10 "прильотів".

У ніч на понеділок, 14 жовтня у Литві підрахували голоси першого туру виборів до Сейму в багатомандатних округах. Найбільше мандатів отримали соціал-демократи – 19,36%. Раніше їм пророкували перемогу.

Як пише LRT, друге місце здобула правляча партія "Союз Вітчизни-Литовські християнські демократи", яку очолює прем'єр-міністерка Інгріда Шимоніте. За цю партію віддали голоси 17,96 % виборців.

Третьою фінішувала "Зоря над Неманом". Вони набрали 14,99% голосів. Це популістська політична партія, яку заснував у листопаді 2023 року Ремігіюс Жемаітайтіс після його виключення із "Свободи і справедливості" через антисемітські висловлювання.

На четвертому місці із 9,24 % голосів є Демократичний союз "Вардан Ліетувос" на чолі з Саулюсом Сквернялісом. Далі йде Ліберальний рух – 7,70 відсотка.

Остаточні результати першого туру ЦВК підрахувала о 04:45. Другий тур виборів пройде у Литві 27 жовтня.

Докладніше – в новині.

Лівоцентристська опозиційна Соціал-демократична партія Литви (СД) вже заявила, що спробує сформувати коаліційний уряд разом із двома іншими партіями.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!

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