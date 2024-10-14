У першому турі парламентських виборів Литви перемогає опозиційна партія

У ніч на понеділок, 14 жовтня у Литві підрахували голоси першого туру виборів до Сейму в багатомандатних округах. Найбільше мандатів отримали соціал-демократи – 19,36%. Раніше їм пророкували перемогу.

Як пише LRT, друге місце здобула правляча партія "Союз Вітчизни-Литовські християнські демократи", яку очолює прем'єр-міністерка Інгріда Шимоніте. За цю партію віддали голоси 17,96 % виборців.

Третьою фінішувала "Зоря над Неманом". Вони набрали 14,99% голосів. Це популістська політична партія, яку заснував у листопаді 2023 року Ремігіюс Жемаітайтіс після його виключення із "Свободи і справедливості" через антисемітські висловлювання.

На четвертому місці із 9,24 % голосів є Демократичний союз "Вардан Ліетувос" на чолі з Саулюсом Сквернялісом. Далі йде Ліберальний рух – 7,70 відсотка. Щодо останньої партії, то до останньої дільниці не було зрозуміло, чи пройде вона до Сейму. Тільки близько 04:30, що вони набрали необхідну кількість голосів.

А от ліберальна Партія свободи не змогла подолати бар'єр у 5%.

Остаточні результати першого туру ЦВК підрахувала о 04:45. Другий тур виборів пройде у Литві 27 жовтня.

Протягом 9-11 жовтня дострокові вибори проходили у лікарнях, будинках соціальної опіки, військових частинах і в'язницях. З 11 по 12 жовтня зможуть проголосувати ті, хто робить це удома. Основним днем виборів до Сейму Литви є 13 жовтня. У неділю виборчі дільниці відкриються о 7:00 і працюватимуть до 20:00. А голосувати литовці зможуть тільки за місцем реєстрації.Загалом на 141 мандат претендували 1721 кандидат у багатомандатному окрузі: з них оберуть 70. А за 71 місце в одномандатних округах змагатимуться 699 кандидатів. Загалом потрапити до литовського парламенту хочуть 14 партій та одна коаліція.Литовська ЦВК вирішила зняти з виборів до Сейму двох кандидатів, оскільки раніше вони працювали у КДБ і не вказали про це у своїх анкетах.