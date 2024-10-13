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Хезболла атакувала Ізраїль безпілотниками, є постраждалі

Поранено 67 людей.

Хезболла атакувала Ізраїль безпілотниками, є постраждалі
Ілюстративне фото
Фото: Anadolu Ajansı

Увечері в неділю ліванська Хезболла атакувала Ізраїль безпілотниками. Унаслідок цього 67 людей дістали поранення.

Про це повідомило видання The Times of Israel із посиланням на медиків.

Четверо людей були тяжко поранені, п’ятеро отримали важкі поранення, ще 14 - отримали поранення середньої тяжкості.

Більшість із травмованих були доставлені до медичного центру Гілеля Яффе в Хадері. Інші були доставлені в лікарню Шеба в Рамат-Гані, лікарню Рамбам в Хайфі та медичний центр Рабіна в Петах-Тіква.

Загалом Хезболла випустила по Ізраїлю три ударні дрони. Два безпілотники були випущені разом: один був збитий поблизу Хайфи, а інший влучив у зібрання ізраїльтян біля населеного пункту Біньяміна. Третій дрон був збитий над морем біля Хайфи.

Атака сталася саме тоді, коли командування ЦАХАЛ зняло деякі обмеження в низці районів, що перетинаються з територією, по якій було завдано удару.

  • 8 жовтня пресслужба ЦАХАЛу днями повідомила, що Армія оборони Ізраїлю здійснила серію значних ударів по підпільних командних центрах “Хезболли” в південному Лівані. Внаслідок цих ударів знищили щонайменше 50 терористів, зокрема, шість старших командувачів.
  • У підсумку Ізраїль знищив фактично все керівництво угруповання. Крім лідера "Хезоблли" Хасана Насралли вдалося ліквідувати ще понад 20 терористів-керівників.
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