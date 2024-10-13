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Рютте відвідає штаб-квартиру НАТО, яка координує допомогу Україні

Генсек Альянсу приїде до бельгійського міста Монс і побуває в центральному штабі зройних сил НАТО в Європі.

Рютте відвідає штаб-квартиру НАТО, яка координує допомогу Україні
Марк Рютте
Фото: dutchgoesdutch.wordpress.com

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наступного тижня вирушить із візитом до Німеччини, під час якого відвідає штаб-квартиру Альянсу, яка координує постачання зброї та тренування Збройних сил України.

Про це повідомила пресслужба Альянсу. 

Зазначається, що в понеділок, 14 жовтня, Рютте приїде до бельгійського міста Монс, де відвідає центральний штаб збройних сил НАТО в Європі. Там він зустрінеться з командувачем силами НАТО в Європі Крістофером Каволі та іншими старшими офіцерами.

У другій половині дня Рютте зустрінеться у Вісбадені з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом і відвідає місце дислокації командування НАТО з надання допомоги та тренування для України (NSATU).

Нагадаємо, що 1 жовтня Рютте відвідав Київ. Він наголосив, що йому важливо було приїхати до України на початку мандату, щоб "абсолютно чітко показати і вам, народу Україну, і усім, хто спостерігає, що НАТО продовжує підтримувати Україну". Рютте додав, що підтримка українців – це інтерес і самих союзників.

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