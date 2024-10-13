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ЗМІ: Байден відвідає Німеччину 18 жовтня

Візит президента Сполучених Штатів не матиме характеру офіційного державного візиту.

ЗМІ: Байден відвідає Німеччину 18 жовтня
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден відвідає Німеччину 18 жовтня, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Reuters і Spiegel.

Американський лідер переніс запланований на цей тиждень візит через ураган “Мілтон”. 

За даними Reuters, візит Байдена не матиме характеру офіційного державного візиту, а буде скорочений до участі в спільній роботі, яка триває.

Spiegel повідомив, що у Байдена заплановані офіційні зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем і президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром. Відомо, що переговори стосуватимуться війн Росії проти України і на Близькому Сході.

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Відтермінування Байденом поїздки до Німеччини призвело до скасування зустрічі Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн"), що мала пройти під його головуванням і за участі президента України Володимира Зеленського 12 жовтня. 

Нова дата засідання “Рамштайну” поки що не призначена.

Раніше український президент повідомляв, що під час 25-ї зустрічі у форматі "Рамштайн" 12 жовтня Україна надасть план перемоги усім партнерам. Також генеральний секретар НАТО Марк Рютте на пресконференції у Києві зазначив, що на засіданні обговорять із Байденом питання дозволу застосовувати далекобійну зброю по військових обʼєктах у Росії.

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