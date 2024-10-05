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​12 жовтня відбудеться зустріч у форматі "Рамштайн" на рівні лідерів

На зустрічі Україна представить План перемоги.

​12 жовтня відбудеться зустріч у форматі "Рамштайн" на рівні лідерів
Володимир Зеленський на зустрічі із Джо Байденом
Фото: EPA/UPG

Двадцять п'ята зустріч у форматі "Рамштайн", але перша на рівні лідерів пройде 12 жовтня. На ній Україна представить План перемоги.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Готуємося до «Рамштайну» 12 жовтня. Це буде вже 25-та зустріч, але перша на рівні лідерів", – написав він у телеграмі. 

За словами Глави держави, на зустрічі Україна представить План перемоги, чіткі, конкретні кроки для справедливого закінчення війни. 

"Рішучість партнерів і посилення України – те, що здатне зупинити російську агресію. Дякуємо всім, хто допомагає захищати нашу державу, Європу та весь світ", – додав президент. 

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