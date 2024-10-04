Порошенко в інтерв'ю Il Foglio закликав Італію переглянути позицію щодо ракетних ударів вглиб Росії

"Ті, хто чинить тиск на наших партнерів, щоб вони не давали далекобійну зброю, здатну вражати російську територію, зв’язують нам руки".

Лідер "Євросолідарності" Петро Порошенко в інтервʼю італійській газеті Il Foglio наголосив, чому мають бути зняті обмеження на ракетні удари по території держави-агресора. А також закликав європейських партнерів виділяти на оборонні потреби України не менше 0,25% ВВП.

«Цього року Росія витратила на цю війну 145 мільярдів, а Україна – менш ніж 40. Нам потрібна зброя, щоб завдавати ударів в глибину, навіть по території Росії, але в Європі, і зокрема в Італії, не всі погоджуються. Ті, хто чинить тиск на наших партнерів, щоб вони не давали далекобійну зброю, здатну вражати російську територію, зв’язують нам руки», – наголошує Порошенко.

Також він пояснив, чому вважає важливим є виділення для України 0,25 відсотка європейського ВВП.

«Кожен, хто вважає, що Путін готовий до мирних переговорів, повинен розуміти, що натомість Кремль підготував військовий бюджет на наступні двадцять п’ять років. Путін хоче продовжувати цю війну», – констатує Порошенко.

«Ні Крим, ні Донбас, ні Херсонщина, ні Запоріжжя не потрібні Путіну – йому потрібна вся територія. Він хоче Україну як колонію. Тим, кому набридла ця війна і вони просто хочуть, щоб вона припинилася, я скажу: ви втомилися не від війни, ви втомилися від свободи, ви втомилися від своїх цінностей», – зауважив Петро Порошенко.

На його переконання, єдиний спосіб швидко вийти з цього конфлікту лише один - НАТО. «Нам потрібна система гарантій нашої безпеки як нації, і єдиною реальною гарантією безпеки є стаття 5. НАТО має запросити Україну, і під час переговорів ми можемо подумати про розширення статті 5 НАТО за шведським чи фінським зразком. Це була б реальна гарантія», – вважає Порошенко.

Він також назвав п’ять неодмінних наріжних каменів у позиції щодо України: «Якщо хочете, називайте їх п’ятьма пунктами Порошенка. Перше: жодного компромісу щодо суверенітету та незалежності України. Друге: жодного компромісу щодо територіальної цілісності України. Третє: жодних компромісів щодо існування Збройних Сил України. Четверте: без компромісів санкції, відшкодування збитків і судове переслідування військових злочинів. П’яте: жодних компромісів щодо трансатлантичної та європейської інтеграції України», – наголосив експрезидент.