Вибори у 2025-му? У владі обговорюють можливі сценарії

Чи готується влада до виборів? Чому вже понад рік не можуть підготувати законопроєкт про перші повоєнні вибори? І чи можна провести бодай місцеві вибори без скасування воєнного стану?

12 вересня в Офісі Президента відбулася нарада з головами регіональних осередків «Слуги». Заступник керівника ОП Віктор Микита, який проводив її, LB.ua категорично заявив, що «питання виборів не стоїть у порядку денному регіональної політики».

Хоч у «Слузі народу» заговорили про те, що законодавство прямо не забороняє провести в умовах воєнного стану місцеві вибори, які повинні відбутися в жовтні 2025-го.

Натомість співрозмовники LB.ua в Офісі Президента й у Верховній Раді підготовку до виборів глави держави й народних депутатів наступного року без скасування воєнного стану спростовують.

26 ве ресня з посиланнями на джерела в українській владі видання The Economist повідомило , що президент Володимир Зеленський розглядає можливість провести президентські вибори у 2025 році.

Фото: EPA/UPG

Про вибори говорять понад рік

29 жовтня 2023 року мали б відбутися чергові парламентські вибори, 31 березня 2024-го — президентські. Однак ст. 19 Закону «Про воєнний стан» і ст. 83 Конституції забороняють припиняти повноваження органів влади та проводити вибори до скасування ВС.

Ще у 2022 році керівники держави неодноразово наголошували: вибори під час війни неможливі. Проте вже влітку 2023-го риторика змінилася. Зокрема, голова ВР Руслан Стефанчук заявив, що Конституція не забороняє проводити вибори.

«Такої заборони в Конституції немає. Така заборона міститься в Законі України «Про правовий режим воєнного стану». І тому конституційної заборони проводити вибори під час воєнного стану немає. Але є друга важлива річ... треба обрати баланс», — сказав Стефанчук в ефірі телемарафону.

А наприкінці листопада 2023 року парламентські фракції підписали меморандум у рамках діалогу Жана Моне, згідно з яким під час війни не буде ні парламентських, ні президентських виборів. Виборчий процес можливий лише через пів року після скасування воєнного стану, про що LB.ua докладно розповідав.

Актуалізувалося питання на в лютому 2024-го, коли президент Володимир Зеленський в інтервʼю Fox News припустив: якби вибори відбулися, він виграв би їх.

Фото: ОПУ Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами

А в розмові з BBC навесні президент зазначив, «якщо війна затягуватиметься, потрібно буде шукати інструменти». На запитання, чи може він передати повноваження, Зеленський зазначив, що станеться це після війни.

Паралельно російська пропаганда розгорнула широку кампанію про начебто нелегітимність президента після березня 2024 року.

Та в липні 2024 року спікер Руслан Стефанчук в ефірі того-таки телемарафону назвав «ідею проведення виборів під час воєнного стану малоймовірною».

26 вересня з посиланнями на власні джерела в українській владі The Economist написав про начебто готовність самого президента Володимира Зеленського провести вибори навесні 2025 року.

Утім співрозмовник LB.ua, який перебував з главою держави у США у вересні, запевнив, що «партнери жодного разу не порушували теми виборів».

«Про вибори ніхто не говорить. Ба більше: щоб провести їх у березні 2025 року, скасовувати воєнний стан треба зараз, аби мати хоча б пів року підготувати їх. Про якісь формати завершення чи припинення війни поки що зарано говорити. Принаймні до обрання нового президента США й весни 2025-го», — сказав у розмові з LB.ua ще один впливовий член команди президента.

Якщо воєнний стан скасують навесні 2025 року, то вибори можуть відбутися вже восени наступного року, переконаний авторитетний нардеп з президентської фракції. «Тому до них ми вже готуємося», — додав він.

Фото: Укрінформ

Нарада в ОП: чи справді про вибори не говорили?

Тему з виборами підігріла інформація про нараду в Офісі Президента 12 вересня. Нардеп фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко повідомив у соцмережах, що новий заступник глави Офісу Президента Віктор Микита провів нараду, присвячену виборам, з головами регіональних організацій «Слуги народу».

«Звісно, прям слово “вибори” ніхто не озвучував, але говорили про виборчий процес, як готуватися. Ну і загалом про підготовку до виборів», — написав він.

У спілкуванні з LB.ua Віктор Микита запевнив, що жодних нарад про виборчий процес не проводив.

«Інформація, поширена окремими людьми щодо цього, не відповідає дійсності», — наголосив він.

Натомість розповів, що зустріч ініціювали самі народні депутати від «Слуги народу» і стосувалася вона «налагодження комунікації між депутатами й очільниками ОВА».

Фото: пресслужба ОПУ Віктор Микита (ліворуч)

«Питання виборів не стоїть у порядку денному регіональної політики країни. Зараз тільки питання оборони, безпеки й посилення спроможності регіонів протистояти наслідкам збройної агресії Росії», — запевнив чиновник ОП.

Проєкт закону про повоєнні вибори не готовий

Понад рік тому на базі Комітету Верховної Ради з державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування створили робочу групу, щоб напрацювати проєкт закону про перші повоєнні вибори. Її голова, представниця «Слуги народу» та групи «Розумна політика» колишнього спікера Дмитра Разумкова Аліна Загоруйко розповіла, що чує від міжнародних партнерів і колег різну інформацію про вибори.

«Від “ніхто не тисне, усі все розуміють” до “вибори в травні (2025 року) за будь-яких умов, це питання вирішене”. Але уявімо, що наступного року війна закінчиться. Чи зможемо ми провести вибори так швидко? Ні, не зможемо», — упевнена вона.

Ще в листопаді минулого року підкомітет Верховної Ради з питань виборів разом з представниками ЦВК і громадським сектором презентували проєкт закону щодо встановлення неможливості організувати й провести вибори/референдуми громадян України на окремих територіях.

Тоді драфт презентували без участі медіа, текст документа вирішили не оприлюднювати. Аби уникнути політизації та звинувачень у черговій зраді.

Однак LB.ua отримав цей проєкт, ним пропонували розширити повноваження парламенту визначати території поза виборами за зверненням ЦВК і критерії неможливості проводити їх на окремих територіях.

Фото: EPA/UPG Місцеві мешканці проїжджають повз знесений бюст Леніна, який закриває яму на дорозі в місті Лиман Донецької області, 26 січня 2023 року.

На той час робоча група окреслила основні питання, які необхідно вирішити, щоб провести перші повоєнні вибори:

— як забезпечити голосування понад вісім мільйонів українців за кордоном;

— як актуалізувати Реєстр виборців, якого не оновлювали з 24 лютого 2022 року, враховуючи понад шість мільйонів внутрішньо переміщених осіб;

— як забезпечити право обирати військовим, частина яких, очевидно, навіть після закінчення ВС однаково перебуватиме на позиціях;

— чи зможуть особи, що виїхали з України на час війни, балотуватися (чинне законодавство зобов'язує кандидатів проживати на території України останні п'ять років).

Обговорювали також ідею голосувати через Дію, що згодом зняли з порядку через суперечність ст. 71 Конституції про вільне таємне голосування громадян.

Утім уже майже рік підготовка цього законопроєкту триває, за словами Загоруйко, «дуже кволо, а для виборів у травні ледь дихає». За словами очільниці робочої групи, коли воєнний стан скасують, знадобиться не менш ніж шість місяців, аби підготувати такі вибори за всіма демократичними стандартами.

Фото: надано Аліною Загоруйко Аліна Загоруйко

Хоча вона впевнена, що в суспільстві після війни буде великий запит на швидке проведення виборів. «І щоб потім не писати купу низькоякісних законопроєктів у турборежимі, краще готуватися заздалегідь в інклюзивний спосіб», — закликала Загоруйко.

Якщо ж вибори провести одразу по воєнному стані, то це «будуть вибори хаосу й порушення всіх стандартів».

Різне тлумачення закону для місцевих виборів

Отже, якби не воєнний стан, то в жовтні 2023 року відбулися б вибори Верховної Ради, у березні 2024-го — президента України.

Тепер залишається питання гіпотетичних місцевих у жовтні 2025-го. Бо останні чергові місцеві вибори відбулися в неділю, 25 жовтня 2020 року, на яких обрали депутатів сільських, селищних і міських рад і сільських, селищних і міських голів.

Цікаво, що в президентській фракції можливість провести місцеві виборів тлумачать по-різному.

«У статті 10 Закону “Про правовий режим воєнного стану” не згадуються місцеві органи влади, тому дискусія щодо проведення місцевих виборів восени 2025 року відкрита», — сказав один співрозмовник у «Слузі».

У тій статті сказано про «неприпустимість припинення повноважень органів державної влади, інших державних органів в умовах воєнного стану».

Член комітету Верховної Ради з державної влади Віталій Безгін також визнав, що наразі законодавство не має відповіді на це питання.

Фото: facebook/Віталій Безгін Віталій Безгін

«Немає обмеження щодо місцевих виборів під час воєнного стану. Але це означає тільки те, що законодавство про місцеві вибори потрібно міняти і в цій частині. Щодо прогнозу по виборах, то давайте зосередимося на війні», — зазначив він у спілкуванні з LB.ua.

Натомість один з авторів Виборчого кодексу, депутат Київради Леонід Ємець рекомендував уважніше читати весь закон про воєнний стан: «Бо є інша стаття, 19-та, яка прямо забороняє під час воєнного стану проводити будь-які вибори. А саме: президента України, а також вибори до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування».

Він не виключив, що нардепи можуть внести зміни до ст. 19. «Але тоді це порушить базові принципи самої статті: безперервність влади та принципи виборчого процесу. Один з них — принцип рівності. Бо, за об’єктивними безпековими обставинами, на окремих територіях ті самі місцеві вибори неможливо провести під час воєнного стану», — сказав юрист.

Фото: Макс Требухов Леонід Ємець

Колишній заступник голови ЦВК Андрій Магера роз’яснив, що місцеві вибори восени 2025 року провести неможливо.

«Бо під час воєнного стану неможливо провести будь-які типи виборів (парламентські, президентські, місцеві). У першу чергу це повʼязано з тим, що під час воєнного стану існують обмеження на масові зібрання, на свободу пересування, на свободу думки і слова тощо. Тому неможливо гарантувати дотримання конституційних принципів виборчого права, зокрема: принципу загального виборчого права та принципу вільних виборів», — наголосив він LB.ua.