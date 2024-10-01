Сибіга: Україна розмовлятиме про суперечливі питання спільної історії з Польщею

З ким саме обговорюватимуть цю тему, Сибіга не сказав.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на полях Варшавського безпекового форуму розповів суперечливі питання спільної з Польщею історії, передає “Радіо Свобода”.

“Ми маємо достатньо політичної волі та дипломатичного хисту, щоб вирішувати будь-які, в тому числі найскладніші питання, в тому числі з нашими найближчими союзниками й друзями поляками”, - сказав Сибіга.

Він додав, що на 1 жовтня запланована розмова з цього приводу з поляками, водночас не уточнив, з ким саме обговорюватиме цю тему.