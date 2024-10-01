Сибіга: Україна розмовлятиме про суперечливі питання спільної історії з Польщею

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на полях Варшавського безпекового форуму розповів суперечливі питання спільної з Польщею історії, передає “Радіо Свобода”.
“Ми маємо достатньо політичної волі та дипломатичного хисту, щоб вирішувати будь-які, в тому числі найскладніші питання, в тому числі з нашими найближчими союзниками й друзями поляками”, - сказав Сибіга.
Він додав, що на 1 жовтня запланована розмова з цього приводу з поляками, водночас не уточнив, з ким саме обговорюватиме цю тему.
- Президент Польщі Анджей Дуда виступив проти блокування вступу України до ЄС, відреагувавши на заяву міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша, який заявив, що Україна не може вступити до ЄС без вирішення “питання Волині”.
- Раніше голова МЗС Польщі назвав свої слова про референдум в Криму частиною “гіпотетичної дискусії”. Сікорський підкреслив, що Варшава підтримує територіальну цілісність України.