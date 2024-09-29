Зеленський прокоментував вимогу спікера Палати представників США звільнити посла Маркарову

"Такою є Конституція, я не можу обговорювати це зі спікером Джонсоном, з усією повагою", - сказав глава держави.

Володимир Зеленський прокоментував вимогу спікера Палати представників США Майка Джонсона звільнити посла Оксану Маркарову.

В інтерв'ю для Fox News глава держави сказав, що відповідна процедура щодо послів прописана у Конституції.

"Я - Президент України, і я можу обговорювати наших послів лише зі спікером моєї країни. Такою є Конституція, я не можу обговорювати це зі спікером Джонсоном, з усією повагою. Тому йдеться не про це", - зазначив Зеленський.

Чому Джонсон вимагає звільнити Маркарову