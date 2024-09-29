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Зеленський прокоментував вимогу спікера Палати представників США звільнити посла Маркарову

"Такою є Конституція, я не можу обговорювати це зі спікером Джонсоном, з усією повагою", - сказав глава держави.

Зеленський прокоментував вимогу спікера Палати представників США звільнити посла Маркарову
Оксана Маркарова
Фото: Макс Левин

Володимир Зеленський прокоментував вимогу спікера Палати представників США Майка Джонсона звільнити посла Оксану Маркарову.

В інтерв'ю для Fox News глава держави сказав, що відповідна процедура щодо послів прописана у Конституції.

"Я - Президент України, і я можу обговорювати наших послів лише зі спікером моєї країни. Такою є Конституція, я не можу обговорювати це зі спікером Джонсоном, з усією повагою. Тому йдеться не про це", - зазначив Зеленський.

Чому Джонсон вимагає звільнити Маркарову

  • 25 вересня з'явилася інформація, що спікер Палати представників США оприлюднив листа до Президента України, у якому вимагав негайно звільнити посла України у США Оксану Маркарову.
  • Все це тому, що минулого тижня Зеленський відвідав США і під час візиту побував у "хиткому" штаті Пенсильванія, де зустрівся з демократами, при цьому жодного представника від Республіканської партії там не було.
  • Джонсон вважає, що це "втручання у вибори", і республіканці навіть ініціювали розслідування візиту українського президента з цього приводу.
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