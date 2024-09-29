Порошенко на безпековій конференції у Швеції: у Заходу є все, щоб перемогти Путіна, бракує тільки мужності

Лідер "Європейської Солідарності", експрезидент Петро Порошенко, який бере участь в міжнародній безпековій конференції у Вісбі (Швеція), під час свого виступу закликав західних союзників припинити боятись Путіна і забезпечити перемогу України. Як зазначає пресслужба "ЄС", він наголосив: Захід має всі можливості і ресурси для того, щоб держава-агресор зазнала поразки в Україні, інакше велика війна прийде в Європу. А також закликав союзників зняти обмеження на ракетні удари по території Росії.

«Те, що відбувається в Україні, стосується всіх у Європі та за її межами. Те, що відбувається в Україні, стосується глобальної безпеки, стосується всього світу», – переконаний експрезидент. «Путін використовує ваші страхи як зброю, і останні зміни в російській ядерній доктрині є яскравим тому підтвердженням», – пояснює Петро Порошенко.

Він зауважив, що Захід має найкращі технології, найкращу армію; у нього найкраща тактика, підходи, взаємосумісність, злагодженість; фінансовому питанні Захід значно сильніший, «як ми можемо програти цю війну».

«Ми аналізуємо співвідношення військових витрат, військового бюджету до ВВП. І ми хочемо, щоб у Євросоюзі разом з країнами НАТО було 3%. Знаєте, скільки в Росії? Майже 7%, тільки офіційно. Тож це означає, що у нас дуже важке завдання», – переконаний Порошенко.

Відповідаючи на запитання щодо «плану перемоги» чи «плану миру», Порошенко сказав: є «червоні лінії», які неприпустимо перетинати. «По-перше, жодних компромісів щодо нашої незалежності, нашого суверенітету. Україна має залишатися не домініоном Росії, не колонією Росії, а суверенною і незалежною європейською державою. Іншого ми не приймаємо», – наголосив Порошенко. «По-друге, жодного компромісу, як у Стамбулі, щодо українських Збройних сил в обмін на безпеку. Я не вірю Путіну. Путін знову нападе на нас, якщо у нас буде слабка армія», – застерігає Петро Порошенко.

«По-третє, в обмін на мир жодних компромісів щодо територіальної цілісності. Ми ніколи не визнаємо ні Крим, ні Донбас російською територією», – говорить експрезидент. «По-четверте, жодних компромісів щодо санкцій і відповідальності агресора, тому що без санкцій ми не можемо обмежити можливості Путіна фінансувати війну», – вважає Порошенко.

І головне, наголосив він, мир в Україні неможливий без членства в НАТО», – наголосив Порошенко. За його словами, Україна не є тягарем для НАТО, бо українські військові найкраще підготовлені та найдосвідченіші серед членів НАТО. В інтересах Альянсу прийняти Україну задля міцного та стабільного миру в усій трансатлантичній зоні.

«Мій головний меседж: перестаньте боятися Путіна. Не дозволяйте йому використовувати ваш страх як зброю. Зробимо рішучі кроки до спільної перемоги. Бо це буде не українська перемога – це буде перемога всього вільного демократичного світу. І, будь ласка, жодної «української втоми». Бо це не українська втома. Це втома від демократії, втома від свободи, втома від нормального життя», – закликав Петро Порошенко.