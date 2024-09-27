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Володимир Зеленський представив План перемоги Трампу

Дональд Трамп назвав сьогоднішню зустріч хорошим знаком.

Володимир Зеленський представив План перемоги Трампу
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом в Нью-Йорку представив План перемоги.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Я думаю, ми маємо спільний погляд на те, що війна в Україні має бути зупинена. Путін не може перемогти. Перемогти мають українці. І я хочу обговорити з вами деталі нашого плану, Плану перемоги», – сказав Глава держави перед початком зустрічі.

Володимир Зеленський зазначив, що треба натиснути на російського диктатора та примусити його до миру, і представив Дональду Трампу План перемоги.

Президент України також розповів про ситуацію на фронті, перебіг операції в Курській області та її завдання, українські інновації в боротьбі проти російського терору, а також про непропорційно високі втрати російської армії.

Під час зустрічі детально обговорили загальну ситуацію в Україні, наслідки війни для українців та економіки.

Окремий фокус розмови – постійні обстріли міст і цивільної інфраструктури з боку РФ та роль американських систем Patriot у захисті життів людей.

Володимир Зеленський також наголосив на тому, що потрібно перекрити будь-які можливості для держави-агресорки отримувати гроші на війну від продажу нафти й газу, а також усі канали постачання західних компонентів для російських ракет.

Дональд Трамп назвав сьогоднішню зустріч хорошим знаком.

«Він (Президент України. – Ред.) пройшов через пекло, і його країна пройшла через таке пекло, через яке пройшло небагато країн – таке не траплялося ніде. Ніхто ніколи не бачив нічого подібного. Це жахлива ситуація», – сказав він.

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