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Зеленський зустрівся із Трампом у Нью-Йорку. Заяви політиків (доповнено)

"Для нас велика честь бачити президента серед нас, він багато пережив", - заявив Трамп.

Зеленський зустрівся із Трампом у Нью-Йорку. Заяви політиків (доповнено)
Володимир Зеленський і Дональд Трамп у Нью-Йорку
Фото: скриншот відео

Кандидат у президенти США Дональд Трамп і український президент Володимир Зеленський зустрілися у Trump Tower у Нью-Йорку, передає The Guardian.

"Для нас велика честь бачити президента серед нас, він багато пережив", — сказав Трамп.

Він додав, що Зеленський "переживає колосальні труднощі" і під час перемовин "подивимося, до чого можна прийти".

Зеленський заявив, що у нього і Трампа "спільна думка про те, що війну в Україні необхідно припинити", і що важливо зустрітися з обома кандидатами у президенти США.

Трамп також сказав, що у нього та Зеленського "дуже хороші відносини", а потім додав: "У мене також дуже хороші відносини з президентом Путіним".

"Я думаю, якщо ми переможемо, ми дуже швидко вирішимо це питання", - сказав Трамп, маючи на увазі війну Росії проти України.

Зеленський негайно відреагував на ці коментарі Трампа про стосунки з Путіним і сказав, що сподівається, що у нього та Трампа будуть кращі стосунки, ніж між Путіним і Трампом.

Доповнення. Виступаючи на каналі Fox News, Трамп заявив журналістам, що він хоче "справедливої угоди для всіх" і зазначив, що "багато навчився" під час зустрічі із Зеленським у п'ятницю.

"Нам потрібно зробити все, щоб чинити тиск на Володимира Путіна, щоб "припинити цю війну", - додав український президент.

На питання про те, чи відбудеться ще одна зустріч Трампа та Зеленського, американський політик відповів, що це "цілком може статися".

Зеленський запросив кандидата у президенти США приїхати в Україну, на що Трамп відповів згодою. "Я обов'язково приїду в Україну, це прекрасна країна, прекрасна погода, прекрасне все", - сказав політик.

На питання журналістів про те, як би Трамп уявляв собі "справедливу" угоду, яка покладе край війні між Росією та Україною, колишній президент дав розпливчасту відповідь, передає CNN.

"Поки що рано про це говорити... У мене є свої ідеї, і у президента, безперечно, є свої ідеї. Це має бути справедливим", - сказав Трамп.

Зеленський додав, що "ця війна не повинна починатися". 

"Я думаю, що проблема в тому, що Путін убив так багато людей, і, звичайно, нам потрібно зробити все, щоб натиснути на нього і зупинити цю війну. Він на нашій території – це найважливіше, що треба зрозуміти – він на нашій території", - підкреслив український президент.

  • Перед цим Президент України зустрівся у Вашингтоні з кандидаткою у президенти США від Демократичної партії Камалою Гарріс.
  • 25 вересня стало відомо, що зустрічі з Зеленським у розкладі Трампа станом на вчора не було. Опісля політик заявив, що таки зустрінеться з українським президентом.
  • Цій зустрічі передував скандал із розслідуванням візиту Зеленського до Пенсильванії, яке ініціювали республіканці.
  • Також Зеленський дав інтерв'ю The New Yorker, яке не сподобалося однопартійцям Трампа. У розмові з журналістами український президент сказав, що Трамп насправді не знає, як закінчити війну, і різко висловився про кандидата у віцепрезиденти США Джей Ді Венса.
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