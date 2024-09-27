Міноборони: загальна чисельність жінок у ЗСУ сягнула 68 тисяч

Із них військовослужбовиць - понад 48 тисяч, а безпосередньо в зоні бойових дій перебуває близько 5 тисяч.

Загальна чисельність жінок у Збройних силах України - 68 000.

Про це повідомила державний секретар Міністерства оборони Людмила Дараган на міжнародному семінарі з питань гендерної рівності у межах щорічного Рішельє-форуму публічної служби.

Із цієї кількості військовослужбовиць - понад 48 тисяч, а безпосередньо в зоні бойових дій перебуває близько 5 000.

Дараган зауважила, що жінки "тримають тил, працюють на важких посадах, воюють в лавах ЗСУ" і відзначила зміни у гендерній політиці Міноборони за останні роки.

За її словами, що у 2018 році жінки отримали можливість проходити службу на бойових спеціальностях, але ця можливість тривалий час залишалася нереалізованою.

"Самого закону виявилося недостатньо. Існував ще й наказ з грифом ДСК, що регламентував офіцерські посади для жінок та чоловіків окремо. У 2022 році, після зміни цього наказу, вдалося подолати ці перепони", - розповіла Дараган.

Також вдалося покращити рівень речового забезпечення військовослужбовиць. Наприклад, у 2023 році з'явилася літня жіноча військова форма — до цього була доступна лише парадна.