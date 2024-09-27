Обстріли Херсонщини: росіяни поранили 17 людей, серед них — двоє дітей

У Херсоні ворог скинув вибухівку на цивільне авто.

Упродовж дня російська армія атакувала Херсонську область дронами, авіабомбами та артилерією.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Станом на 16:00 27 вересня армія РФ продовжує терор деокупованої території області з різного типу зброї.

Загалом протягом дня 17 людей отримали поранення, серед них — двоє дітей. Серед постраждалих люди з важкими травмами.

Щонайменше чотири людини в Антонівці та Херсоні постраждали через скидання вибухівки з дронів. Двоє з них – перебували в автівці. 58-річний чоловік та 82-річна жінка отримали вибухові травми, контузії й уламкові поранення голови.

Через артилерійський обстріл Велетенського, одну людину госпіталізовано у важкому стані. Інші жителі області отримали травми через атаки авіацією, реактивною артилерією та мінометами.

Крмі того, до лікарні доставили ще двох жінок, які постраждали через російський обстріл Херсона близько 17:20. В момент ворожого удару місцеві мешканки, 85 та 64 роки, перебували у будинку. Вони дістали вибухові травми та контузії.