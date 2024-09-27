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Обстріли Херсонщини: росіяни поранили 17 людей, серед них — двоє дітей

У Херсоні ворог скинув вибухівку на цивільне авто.

Обстріли Херсонщини: росіяни поранили 17 людей, серед них — двоє дітей
Фото: Wikimapia

Упродовж дня російська армія атакувала Херсонську область дронами, авіабомбами та артилерією.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами  порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Станом на 16:00 27 вересня армія РФ продовжує терор деокупованої території області з різного типу зброї.

Загалом протягом дня 17 людей отримали поранення, серед них — двоє дітей. Серед постраждалих люди з важкими травмами.

Щонайменше чотири людини в Антонівці та Херсоні постраждали через скидання вибухівки з дронів. Двоє з них – перебували в автівці. 58-річний чоловік та 82-річна жінка отримали вибухові травми, контузії й уламкові поранення голови. 

Через артилерійський обстріл Велетенського, одну людину госпіталізовано  у важкому стані.  Інші жителі області отримали травми через атаки авіацією, реактивною артилерією та мінометами.

Крмі того, до лікарні доставили ще двох жінок, які постраждали через російський обстріл Херсона близько 17:20. В момент ворожого удару місцеві мешканки, 85 та 64 роки, перебували у будинку. Вони дістали вибухові травми та контузії.

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