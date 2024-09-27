Росіяни скинули вибухівку з дрона на двох цивільних

Російська армія атакувала з дрона Дніпровський район Херсона, внаслідок чого зазнали поранень два мирні жителі.

Про це повідомляє очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Ушпиталено двох постраждалих внаслідок скиду ворогом вибухівки з дрона у Дніпровському районі міста", — ідеться у повідомленні.

За інформацією Мрочка чоловіки 1958 та 1959 р.н. отримали мінно-вибухові травми та уламкові поранення.

Також, до лікарні звернувся 41-річний чоловік, який постраждав учора внаслідок чергового скиду ворогом вибухівки з дрона у Херсоні. Він отримав контузію та мінно-вибухову травму.