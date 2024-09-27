Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся в поліцію з проханням перевірити жарт стендапера Стенюка щодо релігійної ворожнечі
Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся в поліцію з проханням перевірити жарт стендапера Стенюка щодо релігійної ворожнечі
​Чому Європа втрачає економічну могутність та що з цим робити
​Чому Європа втрачає економічну могутність та що з цим робити
Веніславський: після 50 років призиваються лише ті, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності
Веніславський: після 50 років призиваються лише ті, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності
Спікер Палати представників США Майк Джонсон вимагає негайно звільнити посла України у США Оксану Маркарову
Спікер Палати представників США Майк Джонсон вимагає негайно звільнити посла України у США Оксану Маркарову
Судитимуть мера та секретаря міськради із Дніпропетровщини, яких упіймали на хабарництві
Судитимуть мера та секретаря міськради із Дніпропетровщини, яких упіймали на хабарництві
На кордоні із Польщею митники виявили авто, "нафаршироване" смартфонами
На кордоні із Польщею митники виявили авто, "нафаршироване" смартфонами
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
На Херсонщині судитимуть губернатора, який під час окупації вивіз майже 3 тонни українського зерна
На Херсонщині судитимуть губернатора, який під час окупації вивіз майже 3 тонни українського зерна
​Мільярдерка за спиною
​Мільярдерка за спиною
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни скинули вибухівку з дрона на двох цивільних

Чоловіки зазнали мінно-вибухових травм.

Росіяни скинули вибухівку з дрона на двох цивільних
Фото: Facebook/Михайло Федоров

Російська армія атакувала з дрона Дніпровський район Херсона, внаслідок чого зазнали поранень два мирні жителі.

Про це повідомляє очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Ушпиталено двох постраждалих внаслідок скиду ворогом вибухівки з дрона у Дніпровському районі міста", — ідеться у повідомленні.

За інформацією Мрочка чоловіки 1958 та 1959 р.н. отримали мінно-вибухові травми та уламкові поранення.

Також, до лікарні звернувся 41-річний чоловік, який постраждав учора внаслідок чергового скиду ворогом вибухівки з дрона у Херсоні. Він отримав контузію та мінно-вибухову травму.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies