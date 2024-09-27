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Мінсоцполітики презентувало новий Соціальний портал

Робота нового порталу розпочнеться з функцій соціальних послуг, а далі функціонал розширюватиметься.

Мінсоцполітики презентувало новий Соціальний портал
заступник міністра соціальної політики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Костянтин Кошеленко
Фото: Анна Стешенко

Міністерство соціальної політики України презентувало новий Соціальний портал.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна. 

"Сьогодні ми презентуємо соціальний портал. Уже сьогодні за адресою soc.gov.ua ви можете побачити, як це працює", – сказав заступник міністра соціальної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO) Костянтин Кошеленко на форумі про цифровізацію соціальної сфери Global Digital Social Forum 2024: Empower community у п'ятницю в Києві.

За його словами, робота нового порталу розпочнеться з функцій соціальних послуг, а далі функціонал розширюватиметься.

Крім того, Кошеленко анонсував, що на початку 2025 року Мінсоцполітики також отримає новий зручний і функціональний сайт.

Нагадає, що раніше у Мінсоцполітики повідомили, що пропонують 12 послуг родинам полонених українців. Всі ці послуги призначені для того, щоб допомогти людині, звільненій з полону, членам її родини та членам родин військовополонених отримати професійну соціальну підтримку.

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