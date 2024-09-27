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Голова центробанку РФ Набіулліна отримала підозру у сприянні фінансуванню війни проти України

Слідство встановило, що Набіулліна, зокрема, змінила стратегію роботи центробанку задля підтримки окупації України та уникнення санкцій.

Голова центробанку РФ Набіулліна отримала підозру у сприянні фінансуванню війни проти України
Ельвіра Набіулліна
Фото: скріншот

Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора зібрали доказову базу, яка свідчить, що центральний банк РФ сприяв підготовці агресивної війни проти України та продовжує її забезпечувати. Про це повідомляє пресслужба СБУ. 

За матеріалами справи і висновками незалежних досліджень, керівниця цієї фінансової установи Ельвіра Набіулліна була завчасно поінформована про плани Путіна щодо повномасштабного вторгнення в Україну і приймала рішення центробанку, які забезпечили військову агресію.

Для цього, за версією розслідування, Набіулліна змінила стратегію роботи центробанку задля підтримки окупації, уникнення санкцій, застосованих до РФ за вторгнення в Україну, а також для полегшення фінансування окупаційних угруповань країни-агресора.

Матеріали розслідування також свідчать, що кошти, які перебувають на рахунках російського центробанку, відкритих в іноземних юрисдикціях, фактично є одним із інструментів ведення війни. 

Йдеться про майже 300 млрд доларів США, які завдяки міжнародним партнерам України заблоковані на рахунках центробанку РФ по всьому світу. 

На підставі доказової бази, зібраної СБУ та ОГП, ця сума у перспективі може підлягати конфіскації, як кошти юридичної особи, до якої будуть застосовані заходи кримінально-правового характеру, як це передбачено законодавством.

Наразі у межах відповідного кримінального провадження нову підозру за ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни) отримала голова центрального банку РФ Ельвіра Набіулліна.

Досудове розслідування триває.

Зі свого боку, Офіс Генпрокурора повідомив, що Набіулліній повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру за фактами пособництва у зміні меж території та державного кордону України і пособництва у веденні агресивної війни (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 КК України).

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