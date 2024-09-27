Times: США не дали Зеленському дозволу на далекобійні удари по цілях у Росії

Президент Володимир Зеленський не отримав згоди американської влади на далекобійні удари західною зброєю по Росії. Про це пише Times.

За даними газети, український президент особисто прохав американського колегу Джо Байдена і віцепрезидентку, кандидатку від Демократичної партії Камалу Гарріс зняти обмеження на застосування ракет Storm Shadow або ATCAMS. Однак жодних змін у позиції США немає.

Після зустрічі з Гарріс Зеленський сказав, що ознайомив її з деталями плану перемоги. А тему запиту на зняття обмежень на застосування західної зброї він не коментував.

Республіканський сенатор Ліндсі Грехам сказав, що Зеленський просив дозволу на далекобійні удари, аби посилити Путіна за стіл і посилити позиції України перед розмовами про мир.

"Якщо ми не зробимо цей вибір цього тижня, я думаю, результат для України буде жахливим", – висловив своє бачення політик.

Для чого Україні далекобійні удари по Росії

Дозвіл на застосування західного озброєння по військових цілях всередині Росії дозволив би знищувати російські ракетоносії та боєприпаси ще до того, як ними вдарили по українцях. Президент наголошував, що це не про напад, а про оборону.

Низка європейських лідерів, як прем'єрка Данії, теж закликали дозволити Україні бити по ворожих цілях усередині Росії. Зараз Україна може використовувати для цього лише зброю власного виробництва, що значно обмежує стримування ворога. Західну зброю, крім окупованої території, дозволили використовувати лише по невеликій прикордонній зоні – і лише після того, як Росія пішла в новий наступ на Харківську область.