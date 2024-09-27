Politico: у США висунули обвинувачення іранцям через злом виборчої кампанії Трампа

Федеральні обвинувачення пов’язані з іранською операцією, у межах якої нібито викрали внутрішню комунікацію кампанії Трампа цього літа.

У США Велике журі висунуло обвинувачення кільком іранцям у зв’язку зі зломом виборчої президентської кампанії Дональда Трампа у 2024 році, повідомляє Politico з посиланням на джерела.

Федеральні звинувачення пов’язані з іранською операцією, у межах якої нібито викрали внутрішню комунікацію кампанії Трампа цього літа. Ці матеріали пізніше надіслали журналістам і особам, пов’язаним з кампанією переобрання президента Джо Байдена, перш ніж Камала Гарріс стала кандидатом від Демократичної партії.

Імена підсудних і конкретні кримінальні звинувачення не відомі. Велике журі таємно затвердило обвинувальний висновок вчора. Очікується, що міністерство юстиції оголосить обвинувачення вже сьогодні.

У серпні кампанія Трампа підтвердила, що її зламали після того, як низка ЗМІ отримала внутрішні документи кампанії з анонімної електронної пошти, включно з дослідницьким досьє на сенатора Джей Д. Венса, напарника республіканця. У зломі звинуватили Тегеран.

У звіті Microsoft від 8 серпня йдеться, що іранські хакери “надіслали фішинговий електронний лист у червні високопоставленому чиновнику, який брав участь у президентській кампанії”.