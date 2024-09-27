Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
На кордоні із Польщею митники виявили авто, "нафаршироване" смартфонами
На кордоні із Польщею митники виявили авто, "нафаршироване" смартфонами
Веніславський: після 50 років призиваються лише ті, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності
Веніславський: після 50 років призиваються лише ті, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності
Спікер Палати представників США Майк Джонсон вимагає негайно звільнити посла України у США Оксану Маркарову
Спікер Палати представників США Майк Джонсон вимагає негайно звільнити посла України у США Оксану Маркарову
На Херсонщині судитимуть губернатора, який під час окупації вивіз майже 3 тонни українського зерна
На Херсонщині судитимуть губернатора, який під час окупації вивіз майже 3 тонни українського зерна
Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся в поліцію з проханням перевірити жарт стендапера Стенюка щодо релігійної ворожнечі
Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся в поліцію з проханням перевірити жарт стендапера Стенюка щодо релігійної ворожнечі
Судитимуть мера та секретаря міськради із Дніпропетровщини, яких упіймали на хабарництві
Судитимуть мера та секретаря міськради із Дніпропетровщини, яких упіймали на хабарництві
​Мільярдерка за спиною
​Мільярдерка за спиною
​Чому Європа втрачає економічну могутність та що з цим робити
​Чому Європа втрачає економічну могутність та що з цим робити
ГоловнаСвіт

Politico: у США висунули обвинувачення іранцям через злом виборчої кампанії Трампа

Федеральні обвинувачення пов’язані з іранською операцією, у межах якої нібито викрали внутрішню комунікацію кампанії Трампа цього літа.

Politico: у США висунули обвинувачення іранцям через злом виборчої кампанії Трампа
Дональд Трамп після дебатів на телеканалі ABC
Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO

У США Велике журі висунуло обвинувачення кільком іранцям у зв’язку зі зломом виборчої президентської кампанії Дональда Трампа у 2024 році, повідомляє Politico з посиланням на джерела.

Федеральні звинувачення пов’язані з іранською операцією, у межах якої нібито викрали внутрішню комунікацію кампанії Трампа цього літа. Ці матеріали пізніше надіслали журналістам і особам, пов’язаним з кампанією переобрання президента Джо Байдена, перш ніж Камала Гарріс стала кандидатом від Демократичної партії.

Імена підсудних і конкретні кримінальні звинувачення не відомі. Велике журі таємно затвердило обвинувальний висновок вчора. Очікується, що міністерство юстиції оголосить обвинувачення вже сьогодні.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

У серпні кампанія Трампа підтвердила, що її зламали після того, як низка ЗМІ отримала внутрішні документи кампанії з анонімної електронної пошти, включно з дослідницьким досьє на сенатора Джей Д. Венса, напарника республіканця. У зломі звинуватили Тегеран. 

У звіті Microsoft від 8 серпня йдеться, що іранські хакери “надіслали фішинговий електронний лист у червні високопоставленому чиновнику, який брав участь у президентській кампанії”.

  • Раніше у вересні служби безпеки США оприлюднили нетипову заяву, в якій йдеться, що іранці надіслали матеріали, вкрадені з кампанії колишнього президента, людям, пов’язаним із командою переобрання Байдена (яка згодом перетворилася на кампанію Гарріс).
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies