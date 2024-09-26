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Британія передасть Україні шість артилерійських установок AS90

Загалом планується доставити 16 одиниць, 10 з яких вже доставлено.

Британія передасть Україні шість артилерійських установок AS90
Самохідна артилерійська установка AS90, ілюстративне фото
Фото: ЕРА/UPG

Велика Британія найближчими тижнями передасть Україні шість артилерійських установок AS90.

Про це повідомило Міноборони країни. 

Зазначається, що Великобританія прискорює надання життєво важливої військової підтримки, а уряд має намір перевиконати свою обіцянку щодо постачання 12 артилерійських гармат AS90.

"Загалом планується доставити 16 одиниць, 10 з яких вже доставлено, а ще шість будуть доставлені найближчими тижнями", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, українські військові проходили у Британії навчання на самохідній артилерійській установці AS90. Ця САУ забезпечує броньований захист екіпажу і одночасно дозволяє вражати цілі на великій відстані.

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