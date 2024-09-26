Гонконзький суд засудив ексредактора до в'язниці за статті про демократичних активістів

Це стало першим тюремним ув'язненням журналіста за звинуваченням у підбурюванні до заколоту з часу повернення британської колонії під владу Китаю.

Гонконзький суд засудив колишнього редактора до 21 місяця в'язниці за публікацію статей про демократичних активістів, пише Bloomberg.

Це стало першим тюремним ув'язненням журналіста за звинуваченням у підбурюванні до заколоту з того часу, як колишня британська колонія повернулася під владу Китаю.

Окружний суд міста оголосив про вирок Чунг Пуй-Куен і Патріку Лему, головним редакторам закритого нині видання “Stand News”. У серпні їх визнали винними за розміщення статей, які суд визнав такими, що мають підбурювальні наміри.

За даними ЗМІ, 55-річний Чанг отримав покарання, близьке до максимального ‒ два роки тюремного ув'язнення, тоді як Лему присудили термін, який дозволив йому негайно вийти з-під варти. Обидва майже рік провели під арештом, перш ніж їх випустили під заставу.

Судове рішення продовжує низку випадків, які викликають занепокоєння щодо свободи преси на напівавтономній китайській території. Кілька днів тому у місто не дозволили в’їхати фотожурналісту Associated Press, який зазвичай фотографує ув’язненого активіста та медіа-магната Джиммі Лая.

Окрім того, “Репортери без кордонів” заявили, що їхнім співробітникам у квітні вперше заблокували в’їзд до Гонконгу, коли представник організації прибув, аби спостерігати за судом над Лаєм.

Судовий процес над редакторами Stand News розглядався як барометр свободи преси в колись вільному фінансовому центрі після того, як китайська влада придушила інакомислення законом про національну безпеку у відповідь на масові протести в 2019 році, які виступали за більшу демократію.