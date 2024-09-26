Судитимуть мера та секретаря міськради із Дніпропетровщини, яких упіймали на хабарництві
Судитимуть мера та секретаря міськради із Дніпропетровщини, яких упіймали на хабарництві
Вчені з Єлю виявили генетичну схильність до тривожності
Вчені з Єлю виявили генетичну схильність до тривожності
Уряд спростив виплату допомоги за загибель чи поранення військових
Уряд спростив виплату допомоги за загибель чи поранення військових
Рустем Умєров: «У нас нульова толерантність до корупції. І ми продовжимо чистити систему»
Рустем Умєров: «У нас нульова толерантність до корупції. І ми продовжимо чистити систему»
Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся в поліцію з проханням перевірити жарт стендапера Стенюка щодо релігійної ворожнечі
Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся в поліцію з проханням перевірити жарт стендапера Стенюка щодо релігійної ворожнечі
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
На Херсонщині судитимуть губернатора, який під час окупації вивіз майже 3 тонни українського зерна
На Херсонщині судитимуть губернатора, який під час окупації вивіз майже 3 тонни українського зерна
На кордоні із Польщею митники виявили авто, "нафаршироване" смартфонами
На кордоні із Польщею митники виявили авто, "нафаршироване" смартфонами
​Мільярдерка за спиною
​Мільярдерка за спиною
ГоловнаСвіт

Гонконзький суд засудив ексредактора до в'язниці за статті про демократичних активістів

Це стало першим тюремним ув'язненням журналіста за звинуваченням у підбурюванні до заколоту з часу повернення британської колонії під владу Китаю.

Гонконзький суд засудив ексредактора до в'язниці за статті про демократичних активістів
Чунг Пуй-Куен
Фото: EPA/UPG

Гонконзький суд засудив колишнього редактора до 21 місяця в'язниці за публікацію статей про демократичних активістів, пише Bloomberg.

Це стало першим тюремним ув'язненням журналіста за звинуваченням у підбурюванні до заколоту з того часу, як колишня британська колонія повернулася під владу Китаю.

Окружний суд міста оголосив про вирок Чунг Пуй-Куен і Патріку Лему, головним редакторам закритого нині видання “Stand News”. У серпні їх визнали винними за розміщення статей, які суд визнав такими, що мають підбурювальні наміри.

За даними ЗМІ, 55-річний Чанг отримав покарання, близьке до максимального ‒ два роки тюремного ув'язнення, тоді як Лему присудили термін, який дозволив йому негайно вийти з-під варти. Обидва майже рік провели під арештом, перш ніж їх випустили під заставу.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Судове рішення продовжує низку випадків, які викликають занепокоєння щодо свободи преси на напівавтономній китайській території. Кілька днів тому у місто не дозволили в’їхати фотожурналісту Associated Press, який зазвичай фотографує ув’язненого активіста та медіа-магната Джиммі Лая

Окрім того, “Репортери без кордонів” заявили, що їхнім співробітникам у квітні вперше заблокували в’їзд до Гонконгу, коли представник організації прибув, аби спостерігати за судом над Лаєм.

Судовий процес над редакторами Stand News розглядався як барометр свободи преси в колись вільному фінансовому центрі після того, як китайська влада придушила інакомислення законом про національну безпеку у відповідь на масові протести в 2019 році, які виступали за більшу демократію.

  • Чунг і Лем були засуджені минулого місяця за 11 статей, які вони опублікували в 2020 і 2021 роках, деякі з яких були написані політичними активістами, які, на думку суду, без об’єктивних підстав порушували закон про нацбезпеку та "зневажали" владу Пекіна.
  • “Stand News”, який широко висвітлював протести 2019 року, припинив роботу наприкінці 2021 року після того, як влада провела обшук в офісі та заморозила активи видання. Це сталося після аналогічних дій проти “Apple Daily” та її материнської компанії Next Digital, колишніх редакторів і засновника якої Лая також звинуватили в публікації підбурювальних матеріалів.
  • Пізніше цього року Лай захищатиме себе у великій справі про національну безпеку після того, як суд відхилив його прохання скасувати звинувачення, які могли призвести до довічного ув’язнення 76-річного чоловіка. Cлухання у його справі відновляться 20 листопада.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies