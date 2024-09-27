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У Британії через повені заблоковані деякі дороги і залізничні шляхи

Очікується, що негода триватиме. 

У Британії через повені заблоковані деякі дороги і залізничні шляхи
Повені в Британії
Фото: скріншот

В Англії унаслідок сильних злив затопило залізничні колії та автомагістралі. Зокрема, вода вкрила колії на станції Веллінгтон у графстві Шропшир, а на трасі М5 поблизу Брістоля водії вимушено покинули свої авто, пише The Telegraph.

Над викачуванням води працювали пожежні бригади. Водіїв, яких стихія застала в дорозі, врятували, але шляхи не зможуть працювати, аж допоки їх не розчистять.

Окрім затоплення доріг, негода спричинила й інші наслідки: шквальний вітер повалив дерева. Очікується, що в неділю пориви вітру становитимуть 50-55 миль на годину, а подекуди – до 60 миль (96,5 км).

За словами метеоролога Ґреґа Девхурста, північні та центральні частини Англії та Уельсу постраждали найбільше. 

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