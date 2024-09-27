У Британії через повені заблоковані деякі дороги і залізничні шляхи

В Англії унаслідок сильних злив затопило залізничні колії та автомагістралі. Зокрема, вода вкрила колії на станції Веллінгтон у графстві Шропшир, а на трасі М5 поблизу Брістоля водії вимушено покинули свої авто, пише The Telegraph.
Над викачуванням води працювали пожежні бригади. Водіїв, яких стихія застала в дорозі, врятували, але шляхи не зможуть працювати, аж допоки їх не розчистять.
Окрім затоплення доріг, негода спричинила й інші наслідки: шквальний вітер повалив дерева. Очікується, що в неділю пориви вітру становитимуть 50-55 миль на годину, а подекуди – до 60 миль (96,5 км).
За словами метеоролога Ґреґа Девхурста, північні та центральні частини Англії та Уельсу постраждали найбільше.
- Потужні повені вирували нещодавно в інших європейських країнах, зокрема в сусідок України: Польщі, Румунії, Угорщині. Унаслідок негоди декілька днів було порушено залізничне сполучення. Повені забрали життя понад 20 людей.