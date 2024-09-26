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​Велика Британія запровадила санкції проти 5 суден і 2 компаній, пов'язаних із російським СПГ

СПГ є важливим джерелом фінансування незаконної війни в Україні.

​Велика Британія запровадила санкції проти 5 суден і 2 компаній, пов'язаних із російським СПГ
Фото: rada.gov.ua

Велика Британія запровадила санкції проти п’яти суден і двох компаній, що працюють у російському секторі скрапленого природного газу (СПГ), включно з проєктом "Арктик СПГ 2".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу британського уряду.

"Це перший випадок, коли Велика Британія використовує свої нові повноваження щодо специфікації суден безпосередньо проти суден, що перевозять СПГ. Сьогоднішні дії є продовженням спільних зусиль із союзниками щодо припинення спроб Росії збільшити свої майбутні доходи від продажу енергоносіїв - найважливішого джерела фінансування війни Путіна в Україні", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що СПГ є важливим джерелом фінансування незаконної війни в Україні. Росія планує збільшити свої доходи від СПГ, прагнучи збільшити свою частку на світовому ринку СПГ з 8% до 20%.

"Сьогодні, 26 вересня, Велика Британія здійснила рішучі дії щодо запровадження санкцій стосовно п’яти суден і двох пов'язаних із ними компаній, які беруть участь у транспортуванні російського СПГ, зокрема з флагманського російського проєкту "Арктик СПГ 2", - зазначається в повідомленні.

У повідомленні наголошується, що раніше 2024 року Велика Британія запровадила санкції проти "Арктик СПГ 2" разом із союзниками у США та ЄС. "Відтоді проєкт був змушений скоротити виробництво. Сьогоднішні дії націлюються на судна й організації, залучені в російський сектор СПГ, які беруть участь у проєктах, важливих для майбутнього виробництва енергії в Росії", - йдеться в документі.

Велика Британія вже запровадила санкції проти 15 суден і організацій, задіяних у російському секторі СПГ. 

  • Раніше, Бельгія, один з найбільших європейських імпортерів скрапленого природного газу з Росії, закликала ЄС заборонити російське паливо.  За даними аналітичної компанії Kpler, після Іспанії Бельгія була другим за величиною імпортером російського ЗПГ у 2023 році. Однак Франція може обігнати Бельгію та Іспанію цього року після збільшення імпорту в Дюнкерк та Монтуар.
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