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Індія не купуватиме російський газ із підсанкційного проєкту Arctic LNG, - Reuters

Проєкт російської компанії "Новатек" перебуває під санкціями Заходу через війну Росії проти України.

Індія не купуватиме російський газ із підсанкційного проєкту Arctic LNG, - Reuters
Arctic LNG
Фото: offshore-technology.com

Секретар Міністерства нафти й газу Індії Панкадж Джайн заявив, що країна не купуватиме скраплений природний газ   із російського проєкту Arctic LNG 2.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми не будемо купувати з Arctic LNG 2. Ми не купуємо жодних санкційних товарів. Те, на що накладені широкі санкції, ми цього не чіпаємо", - сказав Джайн.

Проєкт Arctic LNG 2 російської компанії "Новатек" перебуває під санкціями Заходу через війну Росії проти України.

Сполучені Штати також наклали санкції на сотні юридичних і фізичних осіб за підтримку військових зусиль Росії, включно з компаніями, які підтримують розробку проєкту Arctic LNG 2 і його постачання СПГ.

  • Arctic LNG 2 замислювався як знаковий проєкт для Кремля: його заплановане повне виробництво мало становити п'яту частину річного обсягу виробництва скрапленого газу у Росії обсягом 100 млн тонн до 2030 року, що втричі перевищило б обсяг нинішнього експорту країни.
  • Минулого року США додали Arctic LNG 2 у санкційний список у відповідь на повномасштабне вторгнення Москви в Україну.
  • Росія намагалася протистояти санкціям, зібравши “темний флот” газовозів для експорту газу, але наприкінці серпня США ввели санкції проти цих суден і керівних компаній, що, на думку аналітиків і трейдерів, ймовірно, відлякало потенційних покупців.

 

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