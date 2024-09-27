Індія не купуватиме російський газ із підсанкційного проєкту Arctic LNG, - Reuters

Проєкт російської компанії "Новатек" перебуває під санкціями Заходу через війну Росії проти України.

Секретар Міністерства нафти й газу Індії Панкадж Джайн заявив, що країна не купуватиме скраплений природний газ із російського проєкту Arctic LNG 2.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми не будемо купувати з Arctic LNG 2. Ми не купуємо жодних санкційних товарів. Те, на що накладені широкі санкції, ми цього не чіпаємо", - сказав Джайн.

Проєкт Arctic LNG 2 російської компанії "Новатек" перебуває під санкціями Заходу через війну Росії проти України.

Сполучені Штати також наклали санкції на сотні юридичних і фізичних осіб за підтримку військових зусиль Росії, включно з компаніями, які підтримують розробку проєкту Arctic LNG 2 і його постачання СПГ.