Financial Times: флагманський арктичний газовий проєкт Путіна втрачає клієнтів через санкції США

Росія була змушена почати зберігати газ із флагманського проєкту Володимира Путіна в Арктиці ‒ це ознака того, що західні санкції проти Москви стримують покупців, пише Financial Times.

Згідно з даними відстеження суден і супутниковими зображеннями, у серпні три судна відправляли скраплений природний газ із Arctic LNG 2, що перебуває під американськими санкціями.

Одне з суден, Everest Energy, ймовірно, розвантажилося в Saam FSU, плавучому сховищі, яке стоїть на якорі в бухті в Мурманській області на півночі Росії. Потім воно попрямувало назад у напрямку Arctic LNG 2.

За словами аналітиків платформи Kpler, ця передача демонструє “труднощі, з якими стикається Росія, шукаючи покупців для свого підсанкційного ЗПГ”.

Дві інші партії також залишилися у російських чи європейських водах і не були доставлені до покупця.

Arctic LNG 2 замислювався як знаковий проєкт для Кремля: його заплановане повне виробництво мало становити п'яту частину річного обсягу виробництва скрапленого газу у Росії обсягом 100 млн тонн до 2030 року, що втричі перевищило б обсяг нинішнього експорту країни.

Минулого року США додали Arctic LNG 2, яким керує приватна енергетична компанія “Новатек”, у свій санкційний список у відповідь на повномасштабне вторгнення Москви в Україну.

Росія намагалася протистояти санкціям, зібравши “темний флот” газовозів для експорту газу, але наприкінці серпня США ввели санкції проти цих суден і керівних компаній, що, на думку аналітиків і трейдерів, ймовірно, відлякало потенційних покупців.