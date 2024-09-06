У Кенії через пожежу у шкільному гуртожитку загинули 17 учнів

У Кенії в результаті пожежі в шкільному гуртожитку загинули 17 учнів і ще 14 отримали серйозні опіки.
Поліція зазначає, що кількість загиблих може зрости.
Причину пожежі в школі школі Хіллсайд Ендараша в окрузі Ньєрі встановлюють.
Кенійський Червоний Хрест заявив, що надає послуги психосоціальної підтримки учням, вчителям і постраждалим сім’ям, і створив службу розшуку в школі.
Шкільні пожежі є звичайним явищем у кенійських школах-інтернатах, де залишаються багато учнів, щоб не витрачати час на дорогу додому.
- У 2017 році 10 старшокласників загинули під час пожежі в школі в столиці країни Найробі.
- А 20 років тому щонайменше 67 учнів загинули в окрузі Мачакос під час найбільшого підпалу кенійської школи.