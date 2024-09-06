​Курськ не випадковість. І не коштом Покровська
​Курськ не випадковість. І не коштом Покровська
Спостерігачі: Білорусь збила російські "шахеди" у Гомельській області
Спостерігачі: Білорусь збила російські "шахеди" у Гомельській області
Фракція «Слуга народу» на чолі з президентом погодила остаточні кадрові зміни
LB.uaФракція «Слуга народу» на чолі з президентом погодила остаточні кадрові зміни
Що буде з Tabletki.ua та іншими агрегаторами ліків, скільки в Україні сумнівних препаратів? Відповідає Держлікслужба
Що буде з Tabletki.ua та іншими агрегаторами ліків, скільки в Україні сумнівних препаратів? Відповідає Держлікслужба
Міністра закордонних справ Дмитра Кулебу відправили у відставку
Міністра закордонних справ Дмитра Кулебу відправили у відставку
Завтра у всіх регіонах України діятиме одна черга відключень
Завтра у всіх регіонах України діятиме одна черга відключень
Забрати нагороди у зрадників
Забрати нагороди у зрадників
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Як Галущенко й Шурма звільняли очільника Укренерго і що буде з грошима донорів на відновлення мереж
Як Галущенко й Шурма звільняли очільника Укренерго і що буде з грошима донорів на відновлення мереж
ГоловнаСвіт

У Кенії через пожежу у шкільному гуртожитку загинули 17 учнів

Ще 13 отримали серйозні опіки. 

У Кенії в результаті пожежі в шкільному гуртожитку загинули 17 учнів і ще 14 отримали серйозні опіки.

Про це пише АР та ВВС.

Поліція зазначає, що кількість загиблих може зрости.

Причину пожежі в школі школі Хіллсайд Ендараша в окрузі Ньєрі встановлюють.

Кенійський Червоний Хрест заявив, що надає послуги психосоціальної підтримки учням, вчителям і постраждалим сім’ям, і створив службу розшуку в школі.

Шкільні пожежі є звичайним явищем у кенійських школах-інтернатах, де залишаються багато учнів, щоб не витрачати час на дорогу додому.

  • У 2017 році 10 старшокласників загинули під час пожежі в школі в столиці країни Найробі.
  • А 20 років тому щонайменше 67 учнів загинули в окрузі Мачакос під час найбільшого підпалу кенійської школи.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies