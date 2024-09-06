У Кенії через пожежу у шкільному гуртожитку загинули 17 учнів

У Кенії в результаті пожежі в шкільному гуртожитку загинули 17 учнів і ще 14 отримали серйозні опіки.

Про це пише АР та ВВС.

Поліція зазначає, що кількість загиблих може зрости.

Причину пожежі в школі школі Хіллсайд Ендараша в окрузі Ньєрі встановлюють.

Кенійський Червоний Хрест заявив, що надає послуги психосоціальної підтримки учням, вчителям і постраждалим сім’ям, і створив службу розшуку в школі.

Шкільні пожежі є звичайним явищем у кенійських школах-інтернатах, де залишаються багато учнів, щоб не витрачати час на дорогу додому.