За свої послуги таксисти просили по 2 тис. доларів з людини.

Фото: Прокуратура з боротьби з організованою злочинністю та особливих справ

В Молдові затримали таксистів, яких підозрюють у незаконному перевезенні українських чоловіків через кордон

У Молдові затримали двох таксистів, які, ймовірно, причетні до незаконного перевезення українських чоловіків через кордон.

Про це повідомила молдовська Прокуратура з боротьби з організованою злочинністю та особливих справ (PCCOCS).

Молдовські правоохоронці вважають, що затримані таксисти, чоловіки віком 50 і 64 роки, допомагали українцям нелегально потрапити через Придністровський регіон до Молдови.

За свої послуги таксисти просили по 2 тис. доларів з людини.

В прокуратурі вважають, що таксисти брали участь у схемі протягом 2024 року спільно з іншими учасниками українського злочинного угруповання.