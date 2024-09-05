В Молдові затримали таксистів, яких підозрюють у незаконному перевезенні українських чоловіків через кордон

У Молдові затримали двох таксистів, які, ймовірно, причетні до незаконного перевезення українських чоловіків через кордон.
Про це повідомила молдовська Прокуратура з боротьби з організованою злочинністю та особливих справ (PCCOCS).
Молдовські правоохоронці вважають, що затримані таксисти, чоловіки віком 50 і 64 роки, допомагали українцям нелегально потрапити через Придністровський регіон до Молдови.
За свої послуги таксисти просили по 2 тис. доларів з людини.
В прокуратурі вважають, що таксисти брали участь у схемі протягом 2024 року спільно з іншими учасниками українського злочинного угруповання.
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