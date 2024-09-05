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В Молдові затримали таксистів, яких підозрюють у незаконному перевезенні українських чоловіків через кордон

За свої послуги таксисти просили по 2 тис. доларів з людини. 

В Молдові затримали таксистів, яких підозрюють у незаконному перевезенні українських чоловіків через кордон
В Молдові затримали таксистів, яких підозрюють у незаконному перевезенні українських чоловіків через кордон
Фото: Прокуратура з боротьби з організованою злочинністю та особливих справ

У Молдові затримали двох таксистів, які, ймовірно, причетні до незаконного перевезення українських чоловіків через кордон.

Про це повідомила молдовська Прокуратура з боротьби з організованою злочинністю та особливих справ (PCCOCS).

Молдовські правоохоронці вважають, що затримані таксисти, чоловіки віком 50 і 64 роки, допомагали українцям нелегально потрапити через Придністровський регіон до Молдови.

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За свої послуги таксисти просили по 2 тис. доларів з людини. 

В прокуратурі вважають, що таксисти брали участь у схемі протягом 2024 року спільно з іншими учасниками українського злочинного угруповання. 

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