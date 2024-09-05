Столтенберг: Україна досягла «багато» під час наступу на Курськ

Генсек НАТО наголосив, що наша держава має право на самооборону, зокрема, за допомогою далекобійних ракет.

Україна досягла «багато» під час свого наступу на територію Росії, але важко сказати, як розвиватиметься ситуація далі.

Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в Осло 5 вересня, передає Reuter.

"Лише українці можуть зробити необхідний важкий вибір, наприклад, де розмістити свої сили і який тип війни доречний у цій ситуації", - сказав Столтенберг.

Генсек наголосив, що Україна має право на самооборону, зокрема, за допомогою ракет великої дальності, які можуть досягти військових цілей на території Росії.

"Я радий, що багато країн НАТО надали таку можливість, а ті, де все ще діють обмеження, пом'якшили їх, щоб Україна могла захистити себе", - сказав Столтенберг.