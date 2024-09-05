DW: найближчими днями Сполучені Штати представлять нову пропозицію про припинення вогню у Смузі Гази

ХАМАС каже, що немає необхідності переглядати поредню пропозицію США, а Ізраїль заявив про блокування бойовиками прогресу.

Очікується, що найближчими днями Сполучені Штати представлять нову пропозицію про припинення вогню у Смузі Гази, спрямовану на вихід із глухого кута між ХАМАСом та Ізраїлем, пише DW.

Бойовики заявили водночас, що немає необхідності переглядати план припинення вогню, стверджуючи, що Ізраїль повинен погодитися на пропозицію США, яку палестинське ісламістське угруповання вже прийняло.

У заяві ХАМАСу йдеться, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу намагався перешкодити досягненню угоди, наполягаючи на тому, що ЦАХАЛ не вийде з Філадельфійського коридору на південному кордоні Гази з Єгиптом.

“Ми застерігаємо від того, щоб не потрапити на пастку та хитрощі Нетаньягу, оскільки він використовує переговори, щоб продовжити агресію проти нашого народу”, ‒ зазначили терористи.

Зі свого боку Нетаньягу заявив, що ХАМАС блокує прогрес. “Ми намагаємося знайти певну область для початку переговорів. Вони відмовляються це робити”, ‒ підкреслив прем’єр.