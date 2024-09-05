Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Полтаві збільшилася до 53
Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Полтаві збільшилася до 53
Верховна Рада проведе "точкове" перезавантаження Кабміну. Кого на кого замінять
Верховна Рада проведе "точкове" перезавантаження Кабміну. Кого на кого замінять
Росіяни атакували Львів і Кривий Ріг крилатими ракетами (доповнено)
Росіяни атакували Львів і Кривий Ріг крилатими ракетами (доповнено)
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
​Рада отримала заяву від Стефанішиної про відставку. Вона перебере функції міністра юстиції
​Рада отримала заяву від Стефанішиної про відставку. Вона перебере функції міністра юстиції
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подав у відставку
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подав у відставку
Забрати нагороди у зрадників
Забрати нагороди у зрадників
Фракція «Слуга народу» на чолі з президентом погодила остаточні кадрові зміни
LB.uaФракція «Слуга народу» на чолі з президентом погодила остаточні кадрові зміни
Камала Гарріс і Україна: передчасний оптимізм
Камала Гарріс і Україна: передчасний оптимізм
ГоловнаСвіт

DW: найближчими днями Сполучені Штати представлять нову пропозицію про припинення вогню у Смузі Гази

ХАМАС каже, що немає необхідності переглядати поредню пропозицію США, а Ізраїль заявив про блокування бойовиками прогресу.

DW: найближчими днями Сполучені Штати представлять нову пропозицію про припинення вогню у Смузі Гази
Хан-Юніс, південь Смуги Гази. 8 серня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Очікується, що найближчими днями Сполучені Штати представлять нову пропозицію про припинення вогню у Смузі Гази, спрямовану на вихід із глухого кута між ХАМАСом та Ізраїлем, пише DW.

Бойовики заявили водночас, що немає необхідності переглядати план припинення вогню, стверджуючи, що Ізраїль повинен погодитися на пропозицію США, яку палестинське ісламістське угруповання вже прийняло. 

У заяві ХАМАСу йдеться, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу намагався перешкодити досягненню угоди, наполягаючи на тому, що ЦАХАЛ не вийде з Філадельфійського коридору на південному кордоні Гази з Єгиптом. 

“Ми застерігаємо від того, щоб не потрапити на пастку та хитрощі Нетаньягу, оскільки він використовує переговори, щоб продовжити агресію проти нашого народу”, ‒ зазначили терористи. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Зі свого боку Нетаньягу заявив, що ХАМАС блокує прогрес. “Ми намагаємося знайти певну область для початку переговорів. Вони відмовляються це робити”, ‒ підкреслив прем’єр.

  • Sky News раніше повідомили, що минулого тижня в Каїрі та Досі тривали переговори про припинення вогню у Смузі Гази за участю посередників нижчого рівня. Повідомляється, що вони зосередилися на “дрібних” деталях плану припинення вогню, залишивши більшу проблему Філадельфійського коридору та коридору Нецарім на майбутнє.
  • Постійна присутність Армії оборони Ізраїлю в цих районах є однією з головних причин, чому припинення вогню ще не досягнуто. Якщо жодна зі сторін не піде на компроміс щодо цього питання, то “припинення вогню залишиться недосяжним”.
  • Нетаньягу вчора заявив, що Ізраїль не покине “Філадельфійський коридор”, поки він не буде безпечним. Єрусалиму потрібні гарантії того, що той, хто керуватиме післявоєнною Смугою Гази, зможе запобігти використанню коридору як маршруту для контрабанди зброї та припасів для ХАМАСу.
  • Тим часом очільниця німецького МЗС Анналена Бербок прибула на Близький Схід, щоб просувати переговори про припинення вогню у Смузі Гази та звільнення заручників, що залишилися в анклаві.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies