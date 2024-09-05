DW: найближчими днями Сполучені Штати представлять нову пропозицію про припинення вогню у Смузі Гази

Очікується, що найближчими днями Сполучені Штати представлять нову пропозицію про припинення вогню у Смузі Гази, спрямовану на вихід із глухого кута між ХАМАСом та Ізраїлем, пише DW.
Бойовики заявили водночас, що немає необхідності переглядати план припинення вогню, стверджуючи, що Ізраїль повинен погодитися на пропозицію США, яку палестинське ісламістське угруповання вже прийняло.
У заяві ХАМАСу йдеться, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу намагався перешкодити досягненню угоди, наполягаючи на тому, що ЦАХАЛ не вийде з Філадельфійського коридору на південному кордоні Гази з Єгиптом.
“Ми застерігаємо від того, щоб не потрапити на пастку та хитрощі Нетаньягу, оскільки він використовує переговори, щоб продовжити агресію проти нашого народу”, ‒ зазначили терористи.
Зі свого боку Нетаньягу заявив, що ХАМАС блокує прогрес. “Ми намагаємося знайти певну область для початку переговорів. Вони відмовляються це робити”, ‒ підкреслив прем’єр.
- Sky News раніше повідомили, що минулого тижня в Каїрі та Досі тривали переговори про припинення вогню у Смузі Гази за участю посередників нижчого рівня. Повідомляється, що вони зосередилися на “дрібних” деталях плану припинення вогню, залишивши більшу проблему Філадельфійського коридору та коридору Нецарім на майбутнє.
- Постійна присутність Армії оборони Ізраїлю в цих районах є однією з головних причин, чому припинення вогню ще не досягнуто. Якщо жодна зі сторін не піде на компроміс щодо цього питання, то “припинення вогню залишиться недосяжним”.
- Нетаньягу вчора заявив, що Ізраїль не покине “Філадельфійський коридор”, поки він не буде безпечним. Єрусалиму потрібні гарантії того, що той, хто керуватиме післявоєнною Смугою Гази, зможе запобігти використанню коридору як маршруту для контрабанди зброї та припасів для ХАМАСу.
- Тим часом очільниця німецького МЗС Анналена Бербок прибула на Близький Схід, щоб просувати переговори про припинення вогню у Смузі Гази та звільнення заручників, що залишилися в анклаві.