Новозеландські маорі мають нову королеву

Король Тухеітія помер у п’ятницю після операції на серці.

Рада вождів маорі у Новій Зеландії обрала нову королеву ‒ Нга Вай – молодшу й єдину дочку покійного короля Тухеітії Пакі, повідомляє DW.

Король помер у п’ятницю після операції на серці.

Вожді помазали 27-річну монархиню, відступаючи від традицій.

Молода королева маорі

Газета The New Zealand Herald повідомила, що Нга Вай довго готували зайняти трон після її батька, проте призначення жінки не було стовідсотковим, оскільки вона є молодшою дитиною та єдиною дочкою покійного короля.

Новий правитель обирається главами племен громади у день похорону попереднього монарха. Місцеві ЗМІ повідомляють, що трон спочатку мав отримати старший син Тухеїтії, однак вирішили на користь доньки.

“Це, безумовно, відмова від традиційної передачі керівних посад маорі, які, як правило, отримують старші діти, зазвичай чоловіки”, ‒ повідомила інформаційному агентству AFP радник з культури маорі Караїтіана Таїуру.

New Zealand's Maori chiefs have anointed a 27-year-old as queen, a surprise choice hailed as a symbol of change for the Indigenous community.



Nga Wai hono i te po Paki is the youngest daughter of King Tuheitia, who died on Fridayhttps://t.co/6YmvYx5exK pic.twitter.com/pJOr8WoaDI — AFP News Agency (@AFP) September 5, 2024

Нга Вай є їхнім восьмим монархом і другою жінкою на цій посаді. Першою королевою-монархом маорі була її бабуся Те Арікінуі, яка померла в 2006 році.

Посада короля чи королеви маорі переважно церемоніальна і не має юридичних повноважень, але є важливою у суспільстві.