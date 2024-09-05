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У США викрили фейк про ДТП за участю Камали Гарріс

Слід щодо створеного сайту фальшивих новин веде до Москви.

У США викрили фейк про ДТП за участю Камали Гарріс

Мільйони поширень у соціальних мережах зібрала історія про те, що кандидатка у президенти США Камала Гарріс нібито збила на авто дівчинку у 2011 році та втекла з місця події. Проте аналіз BBC виявив, що проти політикині було використано фейкові звинувачення.

Повідомлення про ДТП, внаслідок якого дівчинка нібито залишилася паралізованою, а тодішня прокурорка штату Каліфорнія уникнула відповідальності, першим оприлюднив сайт KBSF San Francisco News. 

Навіть швидка перевірка дозволяє переконатися, що новина створена з порушенням стандартів ЗМІ: використана світлина, на якій буцімто зображена автівка Гарріс, не має нічого спільного із описуваними подіями, доказів щодо того, що нинішня віцепрезидентка якось причетна до аварії, немає жодних, а 5-хвилинне відео, що супроводжує публікацію, містить явні ознаки постановки: наприклад, продемонстровані рентгенівські знімки "паралізованої" жертви не відповідають характеру травми і належать абсолютно іншим людям. 

Що найцікавіше, сайт дуже нагадує мережу інших "новинних" ресурсів, за розробкою яких стоїть колишній офіцер поліції із Флориди Джон Марк Дуган, який зараз живе у Москві. Його технологія полягає в тому, щоб веб-ресурс копіював справжні новини з американських сайтів, а серед 10-12 цілком достовірних повідомлень з'являлося одне фейкове - часто спрямоване на дискредитацію України або певних політиків зі США.  

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