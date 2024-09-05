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У штаті Джорджія 14-річний учень застрелив чотирьох людей у школі

Жертвами стали двоє дітей та двоє вчителів, ще 9 людей поранені.

У штаті Джорджія 14-річний учень застрелив чотирьох людей у школі
Школа у Віндері, де сталася стрілянина
Фото: EPA/UPG

В американському місті Віндер, штат Джорджія, у старшій школі Апалачі 14-річний юнак відкрив вогонь, внаслідок чого загинуло четверо людей, ще дев'ятеро були поранені.

Як пише Reuters, стрілянину влаштував учень на ім'я Колт Грей. Він був затриманий поліцією та, за словами представника Бюро розслідувань Джорджії, нестиме повну кримінальну відповідальність на рівні з дорослими. Про мотив злочину та модель зброї, використаної нападником, правоохоронці не повідомили.

Серед жертв першої в новому навчальному році шкільної стрілянини у США - двоє учнів та двоє вчителів. 

Про інцидент доповіли президенту Джо Байдену, який висловив співчуття родинам загиблих та закликав обидві політичні партії у Конгресі "працювати разом для ухвалення дієвих законів щодо регулювання зброї". 

Кандидатка від демократів на президентських виборах Камала Гарріс закликала "зупинити епідемію озброєного насильства". Слова підтримки близьким жертв висловив у соціальних мережах і експрезидент Дональд Трамп.

 

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