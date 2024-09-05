Ізраїль не покине “Філадельфійський коридор”, поки він не буде безпечним

Ізраїлю треба гарантії того, що той, хто керуватиме післявоєнною Смугою Гази, зможе запобігти використанню коридору як маршруту для контрабанди зброї та припасів для ХАМАС.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху повідомив, за яких умов Ізраїль погодиться на постійне припинення вогню в Газі, повідомляє Reuters.

Він зауважив, що необхідні гарантії, що прикордонна зона між південною частиною Гази та Єгиптом ніколи не буде використана як рятівний круг для ХАМАС.

“Поки цього не станеться, ми там”, - сказав Нетаньяху.

Він підтвердив відмову від виходу з так званого Філадельфійського коридору на першому етапі угоди, який, як очікується, триватиме 42 дні. На думку Нетаньяху, міжнародний тиск фактично унеможливить повернення.

Тому Ізраїлю знадобляться гарантії того, що той, хто керуватиме післявоєнною Смугою Гази, зможе запобігти використанню коридору як маршруту для контрабанди зброї та припасів для ХАМАС.