Ізраїль не покине “Філадельфійський коридор”, поки він не буде безпечним

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху повідомив, за яких умов Ізраїль погодиться на постійне припинення вогню в Газі, повідомляє Reuters.
Він зауважив, що необхідні гарантії, що прикордонна зона між південною частиною Гази та Єгиптом ніколи не буде використана як рятівний круг для ХАМАС.
“Поки цього не станеться, ми там”, - сказав Нетаньяху.
Він підтвердив відмову від виходу з так званого Філадельфійського коридору на першому етапі угоди, який, як очікується, триватиме 42 дні. На думку Нетаньяху, міжнародний тиск фактично унеможливить повернення.
Тому Ізраїлю знадобляться гарантії того, що той, хто керуватиме післявоєнною Смугою Гази, зможе запобігти використанню коридору як маршруту для контрабанди зброї та припасів для ХАМАС.
-
Нетаньягу також попередив, що Ізраїль рішуче помститься ХАМАС після вбивства шести заручників. Відповідь буде схожа на удар у відповідь проти “Хезболли” в липні, коли відбулася ліквідація верховного командира підтримуваного Іраном угруповання Фуада Шукра.
-
Раніше Sky News повідомив, що минулого тижня в Каїрі та Досі тривали переговори про припинення вогню у Смузі Гази за участю посередників нижчого рівня. Повідомляється, що вони зосередилися на “дрібних” деталях плану припинення вогню, залишивши більшу проблему Філадельфійського коридору та коридору Нецарім на майбутнє.
-
Постійна присутність Армії оборони Ізраїлю в цих районах є однією з головних причин, чому припинення вогню ще не досягнуто. Якщо жодна зі сторін не піде на компроміс щодо цього питання, то “припинення вогню залишиться недосяжним”.
- Також стало відомо, що Ізраїль створює на півночі Смуги Гази новий коридор, ширина якого у деяких місцях становить майже кілометр. Коридор простягається від кордону Смуги Гази з Ізраїлем до краю міста Бейт Ханун. Таким чином створюється інфраструктура для довгострокової військової присутності ЦАХАЛу в регіоні, вважають аналітики. Йдеться про місяці або навіть роки.