Sky News з посиланням на аналітиків: Ізраїль створює на півночі Смуги Гази новий коридор

Ізраїль створює на півночі Смуги Гази новий коридор, ширина якого у деяких місцях становить майже кілометр, повідомляють Sky News з посиланням на супутникові знімки компанії Forensic Architecture.
Таким чином створюється інфраструктура для довгострокової військової присутності ЦАХАЛу в регіоні, вважають аналітики. Йдеться про місяці або навіть роки.
Коридор простягається від кордону Смуги Гази з Ізраїлем до краю міста Бейт Ханун.
ЦАХАЛ знищив бульдозером сільськогосподарські угіддя, фруктові сади та будівлі, щоб створити коридор, який дає свободу пересування для техніки військових.
Філадельфійський коридор та коридор Нецарім
Ізраїль вже контролює два стратегічні “коридори” в Газі. Прохід Нецарім розділяє Смугу навпіл зі сходу на захід, відрізаючи північ Гази від півдня. Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу хоче утримати ізраїльські сили вздовж коридору, щоб перешкодити хамасівцям пересуватися в межах Гази.
Філадельфійський коридор ізраїльські війська окупували з травня, він тягнеться протягом 14 км уздовж південного кордону Гази з Єгиптом до Середземного моря. Протягом багатьох років терористи використовували тунелі до єгипетського Синая для контрабанди товарів і зброї в Газу. Ізраїль хоче утримувати коридор, зокрема, щоб запобігти переозброєнню ХАМАС.
Sky News зазначають, що постійна присутність Армії оборони Ізраїлю в цих районах є однією з головних причин, чому припинення вогню ще не досягнуто.
Також вважається, що ЦАХАЛ використовуватиме ці позиції як плацдарм для боротьби з повстанцями, здійснюючи операції у Смузі Гази, коли це буде необхідно ‒ аналогічно антитерористичним операціям Ізраїлю у контрольованих палестинцями міських районах Західного берега.