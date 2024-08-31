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Sky News з посиланням на аналітиків: Ізраїль створює на півночі Смуги Гази новий коридор

Створюється інфраструктура для довгострокової військової присутності ЦАХАЛу в регіоні.

Sky News з посиланням на аналітиків: Ізраїль створює на півночі Смуги Гази новий коридор
Фото: EPA/UPG

Ізраїль створює на півночі Смуги Гази новий коридор, ширина якого у деяких місцях становить майже кілометр, повідомляють Sky News з посиланням на супутникові знімки компанії Forensic Architecture.

Таким чином створюється інфраструктура для довгострокової військової присутності ЦАХАЛу в регіоні, вважають аналітики. Йдеться про місяці або навіть роки.

Коридор простягається від кордону Смуги Гази з Ізраїлем до краю міста Бейт Ханун.

ЦАХАЛ знищив бульдозером сільськогосподарські угіддя, фруктові сади та будівлі, щоб створити коридор, який дає свободу пересування для техніки військових.

Фото: Скріншот

Філадельфійський коридор та коридор Нецарім

Ізраїль вже контролює два стратегічні “коридори” в Газі. Прохід Нецарім розділяє Смугу навпіл зі сходу на захід, відрізаючи північ Гази від півдня. Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу хоче утримати ізраїльські сили вздовж коридору, щоб перешкодити хамасівцям пересуватися в межах Гази.

Філадельфійський коридор ізраїльські війська окупували з травня, він тягнеться протягом 14 км уздовж південного кордону Гази з Єгиптом до Середземного моря. Протягом багатьох років терористи використовували тунелі до єгипетського Синая для контрабанди товарів і зброї в Газу. Ізраїль хоче утримувати коридор, зокрема, щоб запобігти переозброєнню ХАМАС. 

Sky News зазначають, що постійна присутність Армії оборони Ізраїлю в цих районах є однією з головних причин, чому припинення вогню ще не досягнуто.

Також вважається, що ЦАХАЛ використовуватиме ці позиції як плацдарм для боротьби з повстанцями, здійснюючи операції у Смузі Гази, коли це буде необхідно ‒ аналогічно антитерористичним операціям Ізраїлю у контрольованих палестинцями міських районах Західного берега.

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