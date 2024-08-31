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У Росії зник вертоліт з 22 особами на борту

Вертоліт повинен був забрати біля вулкана групу туристів.

У Росії зник вертоліт з 22 особами на борту
Ілюстративне фото
Фото: defence.ua

На російській Камчатці зник вертоліт Мі-8, на борту якого перебували 22 особи, повідомляють “Крим Реалії” з посиланням на Росавіацію та телеграм-канали.

Вертоліт авіакомпанії "Вітязь-Аеро” рухався маршрутом вулкан Вачкажець – село Миколаївка.

Вертоліт повинен був забрати біля вулкана групу туристів з 19 осіб, близько сьомої ранку за місцевим він перестав виходити на зв'язок.

Попередньо відомо, що на борту були 19 пасажирів і троє членів екіпажу.

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Вертоліт шукає інший борт цієї ж авіакомпанії, напоготові гелікоптер Мі-8 і наземне угруповання рятувальників.

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