У Німеччині знову стався напад з ножем у громадському місці

У німецькому місті Зіген під час поїздки автобусом на місцевий фестиваль жінка напала з ножем на пасажирів.

Як повідомляє Deutsche Welle, внаслідок інциденту, що трапився у п'ятницю ввечері, поранено шість осіб, три з них перебувають у стані, що загрожує життю. 32-річну нападницю було затримано.

За попередніми даними від поліції, теракт не розглядається як мотив злочину. Найімовірніше, жінка страждає на розлади психіки.