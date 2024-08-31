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У Німеччині знову стався напад з ножем у громадському місці

32-річна жінка поранила шістьох людей в автобусі.

У Німеччині знову стався напад з ножем у громадському місці
Фото: DW

У німецькому місті Зіген під час поїздки автобусом на місцевий фестиваль жінка напала з ножем на пасажирів. 

Як повідомляє Deutsche Welle, внаслідок інциденту, що трапився у п'ятницю ввечері, поранено шість осіб, три з них перебувають у стані, що загрожує життю. 32-річну нападницю було затримано.

За попередніми даними від поліції, теракт не розглядається як мотив злочину. Найімовірніше, жінка страждає на розлади психіки.

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