У Німеччині знову стався напад з ножем у громадському місці

У німецькому місті Зіген під час поїздки автобусом на місцевий фестиваль жінка напала з ножем на пасажирів.
Як повідомляє Deutsche Welle, внаслідок інциденту, що трапився у п'ятницю ввечері, поранено шість осіб, три з них перебувають у стані, що загрожує життю. 32-річну нападницю було затримано.
За попередніми даними від поліції, теракт не розглядається як мотив злочину. Найімовірніше, жінка страждає на розлади психіки.
- Інцидент у Зігені стався лише через тиждень після того, як чоловік напав з ножем на учасників фестивалю у Золінгені, вбивши трьох осіб.
- Канцлер Олаф Шольц після цього виступив з ініціативою зробити суворішими правила носіння холодної зброї.