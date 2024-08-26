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Шольц хоче посилити законодавство про носіння ножів у Німеччині

Федеральний канцлер відвідав місце атаки у Золінгені.

Шольц хоче посилити законодавство про носіння ножів у Німеччині
Фото: EPA/UPG

Після нападу у Золінгені федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц вимагає посилити законодавство про носіння ножів, повідомляє DW.

Шольц відвідав Золінген через три дні після смертельного інциденту на ринковій площі, де було вбито трьох учасників фестивалю, який там відбувався. Ще вісім людей отримали поранення, четверо з них у важкому стані. 

Політик заявив, що сподівається швидко “посилити” німецькі закони щодо носіння ножів.

Напад у західній землі Північний Рейн-Вестфалія шокував країну та відновив дебати про імміграцію напередодні важливих регіональних виборів наступних вихідних.

“Це був тероризм, тероризм проти нас усіх”, ‒ сказав Шольц журналістам. 

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Влада планувала депортувати підозрюваного нападника до Болгарії минулого року, але цього не відбулося, оскільки чоловіка не було в притулку для біженців, коли чиновники намагалися це зробити.

Німецька поліція каже, що сирійський підозрюваний зізнався у нападі з ножем. У суботу угруповання “Ісламська держава” заявило, що зловмисник діяв від імені ІД.

“Тепер нам доведеться посилити правила використання зброї... зокрема щодо використання ножів. Я впевнений, що це станеться дуже швидко”, ‒ заявив канцлер.

  • Нещодавно в Німеччині обговорювали можливе обмеження довжини ножів, які можна носити в громадських місцях, від 12 до 6 сантиметрів.
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