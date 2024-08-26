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Лідер Північної Кореї Кім хоче пришвидшити виробництво дронів з технологіями штучного інтелекту

Очільник КНДР спостерігав 24 серпня за тестуванням різних безпілотників, організованим Академією оборонних наук.

Лідер Північної Кореї Кім хоче пришвидшити виробництво дронів з технологіями штучного інтелекту

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що потрібно прискорити розробку і виробництво нових ударних безпілотників, активніше застосовуючи технології штучного інтелекту.

Про це повідомляє державне інформагентство Північної Кореї KCNA.

Очільник КНДР спостерігав 24 серпня за тестуванням різних безпілотників, організованим Академією оборонних наук. Ці дрони будуть використовуватися на різних дистанціях ураження і атакуватимуть цілі на землі та на морі.

Кім закликав до постійного розвитку “не лише систем підводної стратегічної зброї, таких як ядерна торпеда, але й різних типів безпілотних підводних катерів-камікадзе”.

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Він також хоче, аби у розробку дронів активніше впроваджували технології штучного інтелекту.

“Він наголосив на необхідності інтенсивнішого проведення випробувань для бойового застосування безпілотників та якнайшвидшого оснащення ними підрозділів Корейської народної армії”, ‒ сказав лідер КНДР.

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