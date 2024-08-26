Литва отримала нові ракети для ЗРК малої дальності

Нові ракети для ЗРК малої дальності у Литві

Литва отримала нові ракети "Bolide" для ЗРК малої дальності RBS-70.

Про це повідомило литовське оборонне відомство у соцмережі Х.

"Ці інвестиції посилять наші можливості протиповітряної оборони, забезпечуючи більш ефективне виконання завдань", – зазначено у повідомленні.

🇱🇹 Lithuania has received new BOLIDE missiles for the RBS-70 short-range air defence system. This investment will enhance our air defence capabilities, ensuring more efficient task execution. pic.twitter.com/AfgRhGCAoE — Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) August 26, 2024

Литва планує виділити на оборону додаткові 130 млн євро.