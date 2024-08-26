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Литва отримала нові ракети для ЗРК малої дальності

Це посилить протиповітряну оборону країни.

Литва отримала нові ракети для ЗРК малої дальності
Нові ракети для ЗРК малої дальності у Литві
Фото: Міноборони Литви

Литва отримала нові ракети "Bolide" для ЗРК малої дальності RBS-70. 

Про це повідомило литовське оборонне відомство у соцмережі Х.

"Ці інвестиції посилять наші можливості протиповітряної оборони, забезпечуючи більш ефективне виконання завдань", – зазначено у повідомленні. 

Литва планує виділити на оборону додаткові 130 млн євро.

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