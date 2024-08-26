У Польщі внаслідок пожежі та вибуху в багатоповерхівці загинули два рятувальники

Ще девʼятеро осіб перебувають у лікарнях.

У польській Познані внаслідок пожежі та вибуху в багатоквартирному будинку загинули два пожежники.

Про це повідомляє Укрінформ.

Ще девʼятеро осіб, зокрема шестеро рятувальників, перебувають у лікарнях.

Прем’єр-міністр Дональд Туск повідомив, що сім'ї загиблих отримають допомогу від держави.

Dwóch strażaków zginęło dzisiaj w trakcie akcji gaśniczej w Poznaniu. Cześć Ich pamięci! To prawdziwi bohaterowie naszych czasów. Rodziny ofiar otoczone zostaną opieką państwa. — Donald Tusk (@donaldtusk) August 25, 2024

Як інформує мер Познані Яцек Яськовяк, житловий будинок, де сталася пожежа, більше непридатний для проживання. З нього відселено усіх мешканців.

Це найтрагічніша надзвичайна подія в Польщі із загибеллю більш ніж одного рятувальника від 2017 року.