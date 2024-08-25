​Депутат партії Шольца розкритикував скорочення допомоги Україні від Німеччини

Голова комітету Бундестагу у закордонних справах Міхаель Рот, який належить до партії канцлера Олафа Шольца, виступив проти скорочення допомоги Україні з боку ФРН.

У колонці для видання Die Welt Рот зазначив, що наша держава має шанс повернути собі ініціативу і змусити Росію сісти за стіл переговорів за допомогою успіхів на полі бою. Але це за умови, що Київ продовжить отримувати обіцяну допомогу від союзників.

Натомість Німеччина планує зменшити допомогу Україні з 7,5 млрд є вро у цьому році до майже 4 млрд євро у 2025 і 0,5 млрд євро - до 2027-го.

Депутат наголосив, що 50-мільярдний кредит для Києва не повинен замінювати підтримку Берліна і рятувати німецький бюджет. Крім того, відсутність довгострокового планування у цьому питанні прямо впливає на Україну і ФРН.

"Ми не повинні робити нашу свободу та безпеку залежною від бюджетних обмежень... Підтримка України – у наших власних інтересах. Якщо Україна програє війну або буде змушена піти на нав'язаний їй мир, наслідки нашої безпеки та стабільності Європи будуть серйозними. Російський імперіалізм становить небезпеку всім нам. Якщо Путін досягне свого в Україні, миру на нашому континенті не буде. Наступними жертвами ризикують стати Грузія, Молдова та Вірменія", - наголосив Рот.

Він акцентував на ризиках, зокрема, для виробників зброї, які наростили темп виготовлення необхідної продукції і потребують масштабних та довгострокових замовлень.