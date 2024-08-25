​Депутат партії Шольца розкритикував скорочення допомоги Україні від Німеччини

Голова комітету Бундестагу у закордонних справах Міхаель Рот, який належить до партії канцлера Олафа Шольца, виступив проти скорочення допомоги Україні з боку ФРН.
У колонці для видання Die Welt Рот зазначив, що наша держава має шанс повернути собі ініціативу і змусити Росію сісти за стіл переговорів за допомогою успіхів на полі бою. Але це за умови, що Київ продовжить отримувати обіцяну допомогу від союзників.
Натомість Німеччина планує зменшити допомогу Україні з 7,5 млрд є вро у цьому році до майже 4 млрд євро у 2025 і 0,5 млрд євро - до 2027-го.
Депутат наголосив, що 50-мільярдний кредит для Києва не повинен замінювати підтримку Берліна і рятувати німецький бюджет. Крім того, відсутність довгострокового планування у цьому питанні прямо впливає на Україну і ФРН.
"Ми не повинні робити нашу свободу та безпеку залежною від бюджетних обмежень... Підтримка України – у наших власних інтересах. Якщо Україна програє війну або буде змушена піти на нав'язаний їй мир, наслідки нашої безпеки та стабільності Європи будуть серйозними. Російський імперіалізм становить небезпеку всім нам. Якщо Путін досягне свого в Україні, миру на нашому континенті не буде. Наступними жертвами ризикують стати Грузія, Молдова та Вірменія", - наголосив Рот.
Він акцентував на ризиках, зокрема, для виробників зброї, які наростили темп виготовлення необхідної продукції і потребують масштабних та довгострокових замовлень.
- Днями з'явилася інформація у ЗМІ про те, що Німеччина обмежить допомогу Україні найближчим часом, адже згідно з поточним бюджетним плануванням федерального уряду, грошей на це немає.
- В українському МЗС це твердження назвали маніпулятивним, бо реальний рівень підтримки нашої країни на наступний рік буде відомий лише після затвердження бюджету, яке очікується в листопаді.
- Відреагував на наміри Берліна глава євродипломатії Жозеп Боррель, розповів про свою стурбованість.
- 24 серпня у телефонній розмові Президент Зеленський обговорив зі німецьким канцлером Олафом Шольцом продовження оборонної підтримки України.