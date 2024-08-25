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​Росіяни скинули вибухівку на цивільне авто в Херсоні, загинув чоловік

В Антонівці є тяжко поранений.

​Росіяни скинули вибухівку на цивільне авто в Херсоні, загинув чоловік
Ілюстративне фото
Фото: Ярослав Янушевич у Telegram

Житель Херсона загинув внаслідок скидання російськими окупантами вибухівки з безпілотного літального апарату на автомобіль.

Про це повідомив голова Херсонської обласної адміністрації Олександр Прокудін.

"Внаслідок ворожого удару травми, несумісні з життям, отримав чоловік", - написав Прокудін у Тelegram.

У Херсонській обладміністрації також повідомили, що російська армія також обстріляла селище Антонівка Херсонської громади.

"Внаслідок ворожої атаки постраждав 21-річний хлопець, якого "швидка" доставила до медустанови. Лікарі діагностували у нього вибухову та відкриту черепно-мозкову травму, а також мозкову кому. Медики борються за життя потерпілого", - йдеться в повідомленні.

Кількома годинами раніше жителька Дніпровського району Херсона була госпіталізована з осколковим пораненням ноги, отриманим внаслідок атаки російського безпілотника.

Вночі та вранці в неділю троє жителів Херсона загинули внаслідок обстрілів міста російськими окупантами.

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