​Росіяни скинули вибухівку на цивільне авто в Херсоні, загинув чоловік

Житель Херсона загинув внаслідок скидання російськими окупантами вибухівки з безпілотного літального апарату на автомобіль.
Про це повідомив голова Херсонської обласної адміністрації Олександр Прокудін.
"Внаслідок ворожого удару травми, несумісні з життям, отримав чоловік", - написав Прокудін у Тelegram.
У Херсонській обладміністрації також повідомили, що російська армія також обстріляла селище Антонівка Херсонської громади.
"Внаслідок ворожої атаки постраждав 21-річний хлопець, якого "швидка" доставила до медустанови. Лікарі діагностували у нього вибухову та відкриту черепно-мозкову травму, а також мозкову кому. Медики борються за життя потерпілого", - йдеться в повідомленні.
Кількома годинами раніше жителька Дніпровського району Херсона була госпіталізована з осколковим пораненням ноги, отриманим внаслідок атаки російського безпілотника.
Вночі та вранці в неділю троє жителів Херсона загинули внаслідок обстрілів міста російськими окупантами.