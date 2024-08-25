Через російські обстріли понад 500 населених пунктів України залишаються без світла

Міненерго закликає громадян України економно споживати електроенергію, особливо в пікові години — з 17:00 до 22:00.

Через бойові дії та технічні порушення 25 серпня в Україні 524 населених пункти залишаються без електрики.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

За минулу добу енергетики відновили живлення для 7220 споживачів, які були знеструмлені внаслідок бойових дій та технологічних порушень.

Проте через бойові дії та технічні порушення на ранок неділі, 25 серпня, залишаються без електропостачання 524 населених пункти.

Обмеження електроенергії для споживачів протягом доби не передбачаються, про можливі зміни варто дізнаватися з інформресурсів обленерго.

Міненерго закликає громадян України економно споживати електроенергію, особливо в пікові години — з 17:00 до 22:00.

"Ситуація в енергетичному секторі залишається складною. Масовані ворожі атаки завдали серйозних пошкоджень. Попри це, триває масштабна ремонтна кампанія для відновлення енергооб’єктів. Енергетики працюють, щоб забезпечити стабільність і цілісність енергосистеми та підготувати її до осінньо-зимового періоду", — зазначили в міністерстві.

Також відомо, що за минулу добу відключалась високовольтна повітряна лінія, що з’єднує енергосистеми України та Молдови.